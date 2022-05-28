Друг Аллегровой раскрыл неприятную правду о внешности певицы

Народная артистка России Ирина Аллегрова долгие годы скрывает от поклонников проблемы с волосами, заявил ее близкий друг Александр Богданович.
Артистку знают по хиту «Шальная императрица». У всех Аллегрова ассоциируется с шикарными нарядами и копной белых волос. Однако никто из поклонников не подозревал, что это всего лишь парик, пишет «Собеседник».
По словам Богдановича, в молодости исполнительница пострадала от парикмахера. Он переусердствовал и выжег корни ее волос. В результате звезда почти полностью лишилась своей шевелюры. Теперь ей приходится перед выступлением надевать парик.
Однако этот факт никак не отразился на популярности Аллегровой. Долгие годы она остается одной из самых любимых российских артисток.