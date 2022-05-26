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Дроздова назвала возможную причину, по которой Меладзе и Лобода вернутся на сцену в России

Дроздова назвала возможную причину, по которой Меладзе и Лобода вернутся на сцену в России
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народная артистка Ольга Дроздова высказалась о покинувших страну коллегах и тех, кто предпочел не принимать сторону своей родины. Знаменитость считает, что уехавшие звезды вернутся, а нелестно отзывающиеся о России — одумаются. В число последних актриса включила певца Валерия Меладзе и украинскую исполнительницу Светлану Лободу.

Лобода и Меладзе с начала спецоперации РФ по защите мирных граждан Донбасса четко дали понять, что не поддерживают действия государства. Дроздова считает, что они как верующие люди в дальнейшем поймут, почему все происходит именно так и зачем это нужно. Когда это произойдет, они вернутся на сцену в России, допустила актриса.

«Конечно, на все воля божья. Тем более, они люди православные. Там достучится до них боженька», — заявила артистка «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге».

Ранее журналисты допустили, что покинувшая страну и оставшаяся без работы в Латвии актриса Чулпан Хаматова уже начала мысленно прокладывает путь в РФ. Не исключено, что бывшая звезда «Современника» осознала допущенную ошибку, ощутив, что в Европе ее никто не ждал.

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