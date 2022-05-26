Дроздова назвала возможную причину, по которой Меладзе и Лобода вернутся на сцену в России

Лобода и Меладзе с начала спецоперации РФ по защите мирных граждан Донбасса четко дали понять, что не поддерживают действия государства. Дроздова считает, что они как верующие люди в дальнейшем поймут, почему все происходит именно так и зачем это нужно. Когда это произойдет, они вернутся на сцену в России, допустила актриса.