Дроздова назвала возможную причину, по которой Меладзе и Лобода вернутся на сцену в России

Народная артистка Ольга Дроздова высказалась о покинувших страну коллегах и тех, кто предпочел не принимать сторону своей родины. Знаменитость считает, что уехавшие звезды вернутся, а нелестно отзывающиеся о России — одумаются. В число последних актриса включила певца Валерия Меладзе и украинскую исполнительницу Светлану Лободу.
Лобода и Меладзе с начала спецоперации РФ по защите мирных граждан Донбасса четко дали понять, что не поддерживают действия государства. Дроздова считает, что они как верующие люди в дальнейшем поймут, почему все происходит именно так и зачем это нужно. Когда это произойдет, они вернутся на сцену в России, допустила актриса.
«Конечно, на все воля божья. Тем более, они люди православные. Там достучится до них боженька», — заявила артистка «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге».