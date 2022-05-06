    В тренде

    Дрова подорожали на латвийском рынке почти вдвое из-за санкций против РФ и Белоруссии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Дрова подорожали на латвийском рынке почти вдвое из-за санкций против РФ и Белоруссии

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com/PD

    Стоимость дров в Латвии увеличилась почти вдвое из-за санкций против России и Белоруссии, которые продавали топливную древесину, сообщает ТАСС со ссылкой на портал LSM.LV.

    Прекращение торговли с Москвой и Минском стало причиной повышения цен на сырье и повышенного спроса на дрова. 

    «Мы ожидаем, что цена поднимется: чем ближе мы будем к сезону, тем дороже будет этот продукт, это однозначно», — отметил Янис Славиетис, представитель руководства компании-поставщика древесного топлива RaWood Export.

    Стоимость двух кубометров березовых дров год назад составляла 120 евро, а сейчас на рынке фиксируются ценники вдвое больше.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »