Дрон ВСУ взорвался в руках девятилетнего мальчика под Белгородом

Девятилетний мальчик обнаружил на улице в Белгородском районе похожее на дрон устройство, которое применяют киевские боевики во время атак на объекты гражданской инфраструктуры области. Этой информацией в личном Telegram-канале поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Аппарат сдетонировал у мальчика в руках», — добавил он.
По словам Гладкова, мальчика госпитализировали в детскую областную больницу. Врачи оценили его состояние как тяжелое. При этом медики диагностировали открытые травмы конечностей. Они уже оказывают всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что подконтрольные киевскому режиму власти Запорожья объявили воздушную тревогу. Жителей призвали направиться к укрытиям, передает URA.RU.