Дробыш признался, что разругался с Пугачевой из-за Евровидения

Продюсер Виктор Дробыш рассказал о давней ссоре с певицей Аллой Пугачевой. По его словам, конфликт между ними вспыхнул из-за Евровидения.
Случай, которым поделился Дробыш, произошел в 2004 году. Дробышу посоветовали отправлять на Евровидение опытных артистов после неудачного выступления Юлии Савичевой — исполнительница оказалась на 11-м месте. Дробышу такая идея не понравилась.
«Это молодой конкурс! Зачем нам отправлять на Евровидение артистов, которым уже прогулы на кладбище пора ставить?!» — заявил продюсер в шоу «Пусть говорят».
Но Алла Пугачева с этой позицией не согласилась. Она восприняла слова Дробыша на свой счет и подумала, что тот ее оскорбил. На этой почве между продюсером и певицей произошла ссора.