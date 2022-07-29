Дробыш иронично ответил Собчак за «помощь» в продвижении нового трека SHAMAN «Я русский»

«Я не знаю, что у нее в голове, но мне кажется, что она решила помочь нам с раскруткой этой песни. Потому что даже негативное мнение в этой ситуации идет на пользу. Ведь люди сами могут оценить, что такое хорошо, а что такое плохо. Так что Ксюше я от всей души сказал бы большое спасибо за то, что она заставила обратить внимание нескольких миллионов людей на эту песню», — с иронией высказался музыкальный продюсер.