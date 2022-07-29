Дробыш иронично ответил Собчак за «помощь» в продвижении нового трека SHAMAN «Я русский»

Молодой певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил трек «Я русский» на фоне спецоперации по защите Донбасса. В песне исполнитель рассказал, что гордится быть частью большой страны. Однако музыкант получил критику со стороны журналистки Ксении Собчак, которая заявила, что композиция якобы не является хорошим примером патриотизма. В беседе с «Народными Новостями» музыкальный продюсер Виктор Дробыш объяснил, как светская львица помогла распиарить трек буквально за сутки.
«Я русский, и мне повезло…» — поет SHAMAN в своей новой песне.
Данная композиция, как отметили многие критики, является неким манифестом, она повествует о единстве русских людей всех национальностей. Несмотря на это, Собчак заявила, что трек не является лучшим примером патриотической композиции.
К слову, сразу после негативного отклика журналистки, клип занял лидирующую позицию среди трендов русскоязычного YouTube за сутки.
Виктор Дробыш уточнил, что таким образом светская львица лишь разожгла интерес к творчеству молодого певца.
«Я не знаю, что у нее в голове, но мне кажется, что она решила помочь нам с раскруткой этой песни. Потому что даже негативное мнение в этой ситуации идет на пользу. Ведь люди сами могут оценить, что такое хорошо, а что такое плохо. Так что Ксюше я от всей души сказал бы большое спасибо за то, что она заставила обратить внимание нескольких миллионов людей на эту песню», — с иронией высказался музыкальный продюсер.
Отметим, сам SHAMAN придерживается аналогичного мнения. Певец записал видеообращение Собчак, в котором также поблагодарил журналистку за «помощь» в продвижении трека «Я русский». Он с иронией уточнил, что такая мощная поддержка была ему, как юному артисту, просто необходима в последнее время.