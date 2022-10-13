Дробницкий: давление на администрацию Байдена из-за Украины растет с каждым днем

Давление в связи осуществляемой эскалацией ситуации на Украине растет на администрацию президента США Джо Байдена. Об этом рассказал политолог-американист, специалист по американской внешней и внутренней политике Дмитрий Дробницкий, передает ИА SM-news.
«Вокруг множатся публикации и мнения, которые, конечно подталкивают США к непонятно каким действиям в духе “хватит нагнетать”. Это было последние недели, еще до моста (подрыва на Крымском мосту — Прим. ред.). Они тоже стали называть это новым этапом событий на Украине», — объяснил политолог.
Дробницкий подчеркнул, что на данный момент волна давления на американское правительство продолжает расти.
«Давление на администрацию в этом смысле растет, помноженное на растущее недоверие к этой администрации, потому что был провал на Ближнем Востоке и теперь нынешняя ситуация», — объяснил эксперт.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что американцы пришли в ужас от замечания Байдена в адрес Путина.