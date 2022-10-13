Дробницкий: давление на администрацию Байдена из-за Украины растет с каждым днем

«Вокруг множатся публикации и мнения, которые, конечно подталкивают США к непонятно каким действиям в духе “хватит нагнетать”. Это было последние недели, еще до моста (подрыва на Крымском мосту — Прим. ред.). Они тоже стали называть это новым этапом событий на Украине», — объяснил политолог.