Дрю Бэрримор извинилась за шутки над судебным процессом между Джонни Деппом и Эмбер Херд

загрузка...

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор извинилась за “необдуманные” шутки над судебным разбирательством между Джонни Деппом и Эмбер Херд, которые она позволила себе 29 апреля в эпизоде своего ток-шоу на CBS.

В беседе с гостем Энтони Андерсоном Дрю призналась, что следит за резонансным судебным процессом каждый день и находит его очень захватывающим.

Это сплошное сумасшествие, и чем дальше, тем безумнее. Что насчет обгоревшего тела? И почему именно Honda Civic?

— восклицала она, вспоминая сообщения Деппа его другу Полу Беттани.

В одном из этих сообщений актер фантазировал о гниющем трупе Херд, разлагающемся в “чертовом” багажнике автомобиля Honda Civic. Он также писал, что сожжет Херд, после чего изнасилует ее труп, чтобы убедиться, чтобы она мертва, или же утопит, чтобы убедиться, что она не ведьма.

Эмбер Херд и Джонни Депп

Зрителей шоу возмутило то, в каком ключе Бэрримор рассуждала о слушаниях. Многие посчитали это насмешкой над жертвами домашнего насилия и главными героями процесса, чья личная жизнь стала достоянием общественности.

После того как на актрису обрушилась волна критики, она выложила в инстаграме* видеообращение, в котором извинилась за свое поведение.

Я обратила внимание на то, что мои слова о Джонни Деппе и Эмбер Херд оскорбили многих людей. Я приношу глубокие извинения за это. Я хочу быть хорошим человеком, поэтому буду учиться на своих ошибках и поступать более обдуманно. Это станет для меня уроком.

Напомним, что Джонни Депп подал в отношении своей экс-супруги Эмбер Херд иск о клевете на 50 миллионов долларов из-за статьи, в которой она рассказала о пережитом домашнем насилии. В ходе слушаний выяснилось, что Эмбер страдает от психических расстройств. Кроме того, вскрылось несколько случаев, когда она обманывала общественность.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией