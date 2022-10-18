Древнюю мощеную дорогу обнаружили на территории Британии

Мощеный брод, выстеленный предположительно в годы римской эпохи, был обнаружен на территории Вустершира в Англии.
Дорога может стать единственной в своем роде в Великобритании, если специалисты подтвердят ее подлинность. Сейчас точное местоположение брода скрывается, чтобы защитить находку. Известно, что несколько лет назад недалеко от нее обнаружили комплекс вилл римской эпохи, передает Planet Today.
Мощеный брод нашли во время рутинных гидротехнических работ на одной из частных территорий. Уцелевший участок в длину достигает десяти метров, а глубина доходит до трех метров.
Каменная кладка на дороге сохранилась в идеальном состоянии, что сложно представить, учитывая, сколько ей должно быть лет. Визуально о ее истинном возрасте говорят только отложения ила, которые могли накопиться только за сотни лет.