Древняя мозаика с изображением пантер и слонов найдена в Турции

«Есть амфора и корзина с фруктами, выполненная в неизвестном нам ранее стиле. В композиции корзины с фруктами мозаикой выложены груши и виноград, а рядом лежат гранаты. Это по сути натюрморт, раньше мы ничего подобного здесь не встречали», — рассказала она.