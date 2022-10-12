Древняя мозаика с изображением пантер и слонов найдена в Турции

Археологи из Турции обнаружили древнюю мозаику в руинах Адрианополиса, расположенных в северной части страны. Как сообщает издание Planet Today, на ней изображены пантеры, слоны, лошади и другие животные.
Доцент кафедры Карабюкского университета Эрсин Челикбас подчеркивает, что обнаруженная мозаика вызвала определенное восхищение у ученых. По ее словам, древние мастера украсили ее изображениями птиц, оленей, пантер и мифологических животных, в том числе грифонов. Кроме того, археологи обнаружили мозаики и с другими изображениями.
«Есть амфора и корзина с фруктами, выполненная в неизвестном нам ранее стиле. В композиции корзины с фруктами мозаикой выложены груши и виноград, а рядом лежат гранаты. Это по сути натюрморт, раньше мы ничего подобного здесь не встречали», — рассказала она.
В настоящее время археологи продолжают проводить исследовательские работы на руинах Адрианополиса. Известно, что им удалось обнаружить надписи на древнегреческом языке, а также руины римского замка.