Дрессировщик Запашный рассказал о пробелах в образовании сбежавшей Лазаревой*

Российский дрессировщик Эдгар Запашный сообщил о пробелах в образовании сбежавшей артистки Татьяны Лазаревой* (включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента на территории РФ).
Дрессировщик Эдгард Запашный в «Телеграме» сделал репост из телеграм-канала «Кино». Там рассказывалось о пробелах в образовании телеведущей Татьяны Лазаревой*.
Запашный сделал репост в своем Telegram-канале с другого канала , в котором кратко описал, где училась и чем занималась Лазарева* до того, как уехала из России. Народный артист отметил, что и Новосибирский государственный педагогический университет, и Кемеровский государственный институт культуры Татьяна не закончила. При этом Запашный перечислил проекты, которые сделали Лазареву* популярной на Родине.
«Скрипка, КВН, “О.С.П. – Студия”, “ТЭФИ”, СТС, сериалы, радио, кино», — написал известный дрессировщик.
Ранее сообщалось, что Лазарева* долгое время проживает в Испании. После начала спецоперации на Украины артистка начала критиковать соотечественников и позволяла себе жесткие высказывания. По мнению публициста Михаила Шахназарова, Лазарева* не может мыслить адекватно.