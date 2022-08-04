Дрессировщик Запашный рассказал о пробелах в образовании сбежавшей Лазаревой*

Запашный сделал репост в своем Telegram-канале с другого канала , в котором кратко описал, где училась и чем занималась Лазарева* до того, как уехала из России. Народный артист отметил, что и Новосибирский государственный педагогический университет, и Кемеровский государственный институт культуры Татьяна не закончила. При этом Запашный перечислил проекты, которые сделали Лазареву* популярной на Родине.