Дрессировщик Касеев рассказал, как научил медведей балету

Дрессировщик Ренат Касеев рассказал о том, как обучал своих медведей элементам балета.
По его словам, все началось с его родителей еще в 70-х годах. На тот момент СССР славился хоккеем и Большим театром со знаменитым балетом «Лебединое озеро». Так и появилась эта идея, подчеркнул Касеев.
«Наши мишки переходят, поднимают ножку, прыгают – все как надо, и в этом нет ничего для них противоестественного» ,— рассказал артист цирка в интервью «Петербургского дневника».
Также Касеев отметил, что его медведи умеют играть в футбол, могут кататься на самокатах и танцевать.