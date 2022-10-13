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Дрессировщик Касеев рассказал, как научил медведей балету

Дрессировщик Касеев рассказал, как научил медведей балету
ТАСС | Сорокин Донат

Дрессировщик Ренат Касеев рассказал о том, как обучал своих медведей элементам балета.

По его словам, все началось с его родителей еще в 70-х годах. На тот момент СССР славился хоккеем и Большим театром со знаменитым балетом «Лебединое озеро». Так и появилась эта идея, подчеркнул Касеев.

«Наши мишки переходят, поднимают ножку, прыгают – все как надо, и в этом нет ничего для них противоестественного» ,— рассказал артист цирка в интервью «Петербургского дневника».

Также Касеев отметил, что его медведи умеют играть в футбол, могут кататься на самокатах и танцевать.

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