Дрессировщик Аскольд Запашный призвал не забирать имущество улетевших из России звезд

«Любое имущество в нормальных странах имеет принадлежность человеку, который его купил. Изъятие может происходить только при нарушении закона. По политическим соображениям изымать имущество никто не имеет право. Иначе это государственный бандитизм. Не надо терять лицо. Это словно такая детская месть. Пускай продают здесь. Или замораживают. Бог им судья, если у них другая точка зрения», — высказался дрессировщик в беседе с Teleprogramma.pro.