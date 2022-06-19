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Дрессировщик Аскольд Запашный призвал не забирать имущество улетевших из России звезд

Дрессировщик Аскольд Запашный призвал не забирать имущество улетевших из России звезд
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Народный артист России Аскольд Запашный считает неправильной идею забирать имущество улетевших из страны звезд. По его мнению, лучше ввести против них санкции.

С началом специальной операции по защите республик Донбасса часть представителей российского шоу-бизнеса покинула страну, перебравшись за границу. Такое решение негативно восприняли многие пользователи Сети, которые всерьез предложили национализировать имущество улетевших звезд.

Свое мнение по этому поводу высказал Запашный. Он призвал не забирать имущество у его знаменитых коллег, поскольку это противоречит закону, но предложил применить к ним санкции или запретить приезжать в Россию.

«Любое имущество в нормальных странах имеет принадлежность человеку, который его купил. Изъятие может происходить только при нарушении закона. По политическим соображениям изымать имущество никто не имеет право. Иначе это государственный бандитизм. Не надо терять лицо. Это словно такая детская месть. Пускай продают здесь. Или замораживают. Бог им судья, если у них другая точка зрения», — высказался дрессировщик в беседе с Teleprogramma.pro.

Ранее по поводу национализации имущества звезд высказалась певица Лолита. В соцсетях она записала видеообращение, иронично предложив всем желающим переехать к ней в загородный дом и рассказав про все свое имущество.

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