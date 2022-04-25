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    Dress Code. В Венеции прошел гала-вечер Dior. Среди гостей — Летиция Каста, Катрин Денев, дочь Умы Турман Майя Хоук

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Dress Code. В Венеции прошел гала-вечер Dior. Среди гостей — Летиция Каста, Катрин Денев, дочь Умы Турман Майя Хоук

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    Dress Code. В Венеции прошел гала-вечер Dior. Среди гостей — Летиция Каста, Катрин Денев, дочь Умы Турман Майя Хоук

    В рамках Венецианской биеннале прошел гала-вечер бренда Dior, который в этом году выступил также спонсором международной художественной выставки. Среди гостей мероприятия были Летиция Каста, Катрин Денев, дочь Умы Турман Майя Хоук, Розамунд Пайк и другие звезды.

    Все гостьи появились на гала-вечере в нарядах Dior из кутюрной коллекции бренда. Перед собравшимися выступила популярная итальянская певица Джорджия, которую нередко сравнивают с Уитни Хьюстон по манере исполнения и диапазону. Элтон Джон как-то назвал вокал Джорджии одним из самых красивых голосов в мире.

    Катрин ДеневКатрин ДеневМайя ХоукМайя ХоукЛетиция КастаЛетиция КастаРозамунд ПайкРозамунд ПайкБеатрис Борромео КазирагиБеатрис Борромео КазирагиКамиль КоттенКамиль КоттенАмира КасарАмира КасарДжорджияДжорджия

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