Dress Code. В США прошли премьеры сериала “Газлит” и фильма “Варяг”. Среди гостей — Джулия Робертс, Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой

загрузка...

Джулия Робертс

В США 18 апреля состоялись сразу две премьеры — сериала “Газлит” и фильма “Варяг”, которые собрали звездных гостей. Так, в Нью-Йорке Джулия Робертс и Шон Пенн представили сериал “Газлит”, в котором сыграли супружескую пару.

На премьере актриса появилась в костюме Gucci с клетчатыми шортами и объемными жакетом, который дополнила классическими черными лодочками.



Джулия Робертс



Шон Пенн и Джулия Робертс

В центре сюжета сериала — Уотергейтский скандал, который привел к отставке президента США Ричарда Никсона. Джулия Робертс сыграла роль Марты Митчелл, жены генпрокурора США Джона Митчелла, которая рассказала журналистам о том, что ее муж и президент состоят в заговоре, и столкнулась с травлей общественности — власть хотела представить женщину сумасшедшей светской львицей. Сериал выйдет на экраны 24 апреля.

Еще одна премьера состоялась в Лос-Анджелесе: фильм “Варяг” представили исполнители основных ролей — Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой и Александр Скарсгард. Аня Тейлор-Джой, которая является амбассадором Dior, появилась на красной дорожке в белом платье бренда с акцентом на талии. Образ завершили украшения — колье-воротник и широкий браслет на руке.



Аня Тейлор-Джой





Николь Кидман появилась в желтом платье от Prada с вышивкой на подоле и оранжевыми перьями на рукавах.



Николь Кидман

Николь Кидман и Кит Урбан



Александр Скарсгард

Уиллем Дефо



Николь Кидман



Эмили Ливингстон и Джефф Голдблюм

Фильм “Варяг” расскажет легенду о принце Амлете (Александр Скарсгард), который хочет отомстить убийцам своего отца и вернуть принадлежащее ему по праву королевство. Николь Кидман появится на экране в роли матери главного героя, а Аня Тейлор-Джой сыграла колдунью Ольгу. Фильм выйдет в прокат 22 апреля.



Александр Скарсгард и Николь Кидман на премьере фильма “Варяг”