Dress Code. В Париже прошла презентация ювелирного бренда. Среди гостей — Тина Кунаки и Венсан Кассель, Энн Хэтэуэй, Карла Бруни

Тина Кунаки и Венсан Кассель

Вчера в Париже состоялась презентация новой коллекции ювелирного бренда Bvlgari под названием Eden The Garden of Wonders (“Эдем, сад чудес”). Гостями стали Тина Кунаки и Венсан Кассель, Энн Хэтэуэй, Карла Бруни и Николя Саркози, Приянка Чопра, Адель Экзаркопулос и солистка популярной K-поп-группы Blackpink Лиса.

Тина Кунаки и Венсан Кассель

В центре внимания была голливудская актриса Энн Хэтэуэй в ярко-желтом наряде Valentino — недавно она стала амбассадором новой коллекции Bvlgari и уже успела сняться в рекламной кампании. На презентации Энн появилась в колье-трансформере с 6-каратным желтым бриллиантом из прошлой коллекции (украшение на церемонию вручения премии “Оскар” в прошлом году надевала и Зендая).

Энн Хэтэуэй

Приянка Чопра пришла на вечеринку в платье российского бренда Rasario (кажется, в мире моды все русское подвергается отмене в наименьшей степени).

Приянка Чопра

Карла Бруни, которая пришла на вечер с супругом, бывшим президентом Франции Николя Саркози, была не просто гостьей: она приняла участие в показе новой коллекции с другими моделями, а потом и выступила для собравшихся с музыкальными номерами.

Карла Бруни Николя Саркози и Карла Бруни Лиса Адель Экзаркопулос