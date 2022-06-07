Культура02

Dress Code. В Париже прошла презентация ювелирного бренда. Среди гостей — Тина Кунаки и Венсан Кассель, Энн Хэтэуэй, Карла Бруни

Dress Code. В Париже прошла презентация ювелирного бренда. Среди гостей — Тина Кунаки и Венсан Кассель, Энн Хэтэуэй, Карла Бруни

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Красная дорожка





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Тина Кунаки и Венсан Кассель

Вчера в Париже состоялась презентация новой коллекции ювелирного бренда Bvlgari под названием Eden The Garden of Wonders (“Эдем, сад чудес”). Гостями стали Тина Кунаки и Венсан Кассель, Энн Хэтэуэй, Карла Бруни и Николя Саркози, Приянка Чопра, Адель Экзаркопулос и солистка популярной K-поп-группы Blackpink Лиса.

Тина Кунаки и Венсан КассельТина Кунаки и Венсан Кассель

В центре внимания была голливудская актриса Энн Хэтэуэй в ярко-желтом наряде Valentino — недавно она стала амбассадором новой коллекции Bvlgari и уже успела сняться в рекламной кампании. На презентации Энн появилась в колье-трансформере с 6-каратным желтым бриллиантом из прошлой коллекции (украшение на церемонию вручения премии “Оскар” в прошлом году надевала и Зендая).

Энн ХэтэуэйЭнн Хэтэуэй

Приянка Чопра пришла на вечеринку в платье российского бренда Rasario (кажется, в мире моды все русское подвергается отмене в наименьшей степени).

Приянка ЧопраПриянка Чопра

Карла Бруни, которая пришла на вечер с супругом, бывшим президентом Франции Николя Саркози, была не просто гостьей: она приняла участие в показе новой коллекции с другими моделями, а потом и выступила для собравшихся с музыкальными номерами.

Карла БруниКарла БруниНиколя Саркози и Карла БруниНиколя Саркози и Карла БруниЛисаЛисаАдель Экзаркопулос Адель Экзаркопулос


nadjabeschНадя Бесчетникова


Фото
Gettyimages.ru


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