Dress Code. В Париже прошла презентация ювелирного бренда. Среди гостей — Тина Кунаки и Венсан Кассель, Энн Хэтэуэй, Карла Бруни

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]
Тина Кунаки и Венсан Кассель
Вчера в Париже состоялась презентация новой коллекции ювелирного бренда Bvlgari под названием Eden The Garden of Wonders (“Эдем, сад чудес”). Гостями стали Тина Кунаки и Венсан Кассель, Энн Хэтэуэй, Карла Бруни и Николя Саркози, Приянка Чопра, Адель Экзаркопулос и солистка популярной K-поп-группы Blackpink Лиса.
Тина Кунаки и Венсан Кассель
В центре внимания была голливудская актриса Энн Хэтэуэй в ярко-желтом наряде Valentino — недавно она стала амбассадором новой коллекции Bvlgari и уже успела сняться в рекламной кампании. На презентации Энн появилась в колье-трансформере с 6-каратным желтым бриллиантом из прошлой коллекции (украшение на церемонию вручения премии “Оскар” в прошлом году надевала и Зендая).
Энн Хэтэуэй
Приянка Чопра пришла на вечеринку в платье российского бренда Rasario (кажется, в мире моды все русское подвергается отмене в наименьшей степени).
Приянка Чопра
Карла Бруни, которая пришла на вечер с супругом, бывшим президентом Франции Николя Саркози, была не просто гостьей: она приняла участие в показе новой коллекции с другими моделями, а потом и выступила для собравшихся с музыкальными номерами.
Карла БруниНиколя Саркози и Карла БруниЛисаАдель Экзаркопулос
Фото
Gettyimages.ru