Dress Code. В Нью-Йорке продолжается кинофестиваль Tribeca. Среди гостей — Пенелопа Крус, Антонио Бандерас, Кэти Холмс с бойфрендом

Антонио Бандерас и Пенелопа Крус

В Нью-Йорке продолжается кинофестиваль Tribeca, и вчера на красной дорожке появились Антонио Бандерас и Пенелопа Крус, Джессика Честейн, Кэти Холмс и другие звезды.

Бандерас и Крус, которые не раз снимались вместе, на этот раз представили фильм “Главная роль” — комедию, посвященную закулисью кино. Для выхода в свет актриса выбрала вечернее платье Chanel — амбассадором этого модного дома Крус является уже несколько лет.

Кэти Холмс на фестивале представила публике свой фильм Alone Together — в этом проекте она выступила не только как актриса, но и как режиссер и сценаристка. На премьеру Кэти пришла вместе со своим новым бойфрендом — музыкантом Бобби Вутеном III. Пара встречается всего несколько месяцев, их светский “дебют” состоялся совсем недавно.

Для премьеры Кэти Холмс выбрала белое вязаное платье, а вот Джессика Честейн, представившая на фестивале фильм “Прощенный”, отдала предпочтение классическому черному наряду, дополнив его галстуком.



Антонио Бандерас и Пенелопа Крус



Пенелопа Крус



Кэти Холмс и Бобби Вутен III



Кэти Холмс



Джессика Честейн



Джим Стерджесс и Дина Мусауи

