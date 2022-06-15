Dress Code. В Нью-Йорке продолжается кинофестиваль Tribeca. Среди гостей — Пенелопа Крус, Антонио Бандерас, Кэти Холмс с бойфрендом

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Антонио Бандерас и Пенелопа Крус
В Нью-Йорке продолжается кинофестиваль Tribeca, и вчера на красной дорожке появились Антонио Бандерас и Пенелопа Крус, Джессика Честейн, Кэти Холмс и другие звезды.
Бандерас и Крус, которые не раз снимались вместе, на этот раз представили фильм “Главная роль” — комедию, посвященную закулисью кино. Для выхода в свет актриса выбрала вечернее платье Chanel — амбассадором этого модного дома Крус является уже несколько лет.
Кэти Холмс на фестивале представила публике свой фильм Alone Together — в этом проекте она выступила не только как актриса, но и как режиссер и сценаристка. На премьеру Кэти пришла вместе со своим новым бойфрендом — музыкантом Бобби Вутеном III. Пара встречается всего несколько месяцев, их светский “дебют” состоялся совсем недавно.
Для премьеры Кэти Холмс выбрала белое вязаное платье, а вот Джессика Честейн, представившая на фестивале фильм “Прощенный”, отдала предпочтение классическому черному наряду, дополнив его галстуком.
Антонио Бандерас и Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Кэти Холмс и Бобби Вутен III
Кэти Холмс
Джессика Честейн
Джим Стерджесс и Дина Мусауи
Фото
GettyImages.ru