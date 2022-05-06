    В тренде

    Dress Code. В Нью-Йорке прошла церемония Variety’s Power of Women. Среди гостей — Аманда Сейфрид, Дрю Бэрримор, Эмили Ратажковски

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Dress Code. В Нью-Йорке прошла церемония Variety's Power of Women. Среди гостей — Аманда Сейфрид, Дрю Бэрримор, Эмили Ратажковски

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    Красная дорожка





    236


    Дрю Бэрримор

    Вчера в Нью-Йорке прошла традиционная церемония Variety’s Power of Women, посвященная достижениям женщин в бизнесе и сфере развлечений, а также их вкладу в различные дела. В число лауреатов 2022 года вошли Дрю Бэрримор, Камила Кабелло, Ким Кэттролл, Куин Латифа и Аманда Сейфрид, которые в этот вечер лично присутствовали в зале. Среди гостей мероприятия также были Джина Гершон, Билли Портер и Эмили Ратажковски.

    Аманда СейфридАманда СейфридКим КэттроллКим КэттроллДрю БэрриморДрю БэрриморЭмили РатажковскиЭмили РатажковскиДжина ГершонДжина Гершон

    У прессвола произошло и воссоединение части команды сериала “Секс в большом городе”. Если с коллегами-актрисами Ким Кэттролл общается не слишком охотно и от съемок в продолжении отказалась, то вот с писательницей Кэндес Бушнелл, придумавшей всю историю, и художницей по костюмам Патрицией Филд исполнительница роли Саманты позировала с удовольствием.

    Ну а Камила Кабелло радостью победы делилась со своей экранной феей — Билли Портером. Актеры вместе сыграли в новой экранизации “Золушки”.

    Кэндес Бушнелл, Патриция Филд и Ким КэттроллКэндес Бушнелл, Патриция Филд и Ким КэттроллКамила Кабелло и Билли ПортерКамила Кабелло и Билли ПортерКуин ЛатифаКуин Латифа


    nadjabeschНадя Бесчетникова


    Фото
    Gettyimages.ru


    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »