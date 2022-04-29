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    Dress Code. В Нью-Йорке прошел гала-вечер Prince’s Trust Gala. Среди гостей — Белла и Джиджи Хадид, Кейт Мосс, Лили Джеймс

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Dress Code. В Нью-Йорке прошел гала-вечер Prince's Trust Gala. Среди гостей — Белла и Джиджи Хадид, Кейт Мосс, Лили Джеймс

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    Красная дорожка





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    Кейт Мосс

    Вчера в Нью-Йорке прошел ежегодный гала-концерт Prince’s Trust Gala. Мероприятие, сопредседателями которого были музыкант Лайонел Ричи и главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул, проводится под патронажем траста, учрежденного принцем Чарльзом, и имеет благотворительные цели — помощь молодежи разных стран. Гостями вечера стали Белла и Джиджи Хадид, Кейт Мосс, Карли Клосс, Лили Джеймс, Стелла Максвелл и другие.

    Джиджи ХадидДжиджи ХадидБелла ХадидБелла ХадидКейт МоссКейт МоссЛили Джеймс Лили Джеймс Карли КлоссКарли Клосс

    В центре внимания оказались Белла и Джиджи Хадид. Хотя после пандемии сестры уже не раз вместе выходили на подиум, на красной ковровой дорожке светского мероприятия они позировали вдвоем впервые за долгое время. Джиджи выбрала для выхода в свет ярко-розовое платье из актуальной коллекции Valentino, вещи из которой сейчас невероятно популярны среди звезд. А вот ее сестра Белла появилась на дорожке в винтажном платье Dior, которое создал еще Ив Сен-Лоран в 1959 году.

    Джиджи и Белла ХадидДжиджи и Белла Хадид

    Карли Клосс вышла в черном блестящем платье Elie Saab, Лили Джеймс предпочла платье Miu Miu, а Палома Эльсессер была одета в платье Gabriela Hearst с кожаными и кружевными деталями.

    Палома ЭльсессерПалома ЭльсессерСтелла МаксвеллСтелла МаксвеллФиби ДайневорФиби ДайневорЛиза Париджи и Лайонел РичиЛиза Париджи и Лайонел РичиЭдвард Эннинфул и Адут АкечЭдвард Эннинфул и Адут АкечИмаан Хаммам Имаан Хаммам Грейс КоддингтонГрейс Коддингтон


    nadjabeschНадя Бесчетникова


    Фото
    Gettyimages.ru


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