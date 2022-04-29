Dress Code. В Нью-Йорке прошел гала-вечер Prince’s Trust Gala. Среди гостей — Белла и Джиджи Хадид, Кейт Мосс, Лили Джеймс

Кейт Мосс

Вчера в Нью-Йорке прошел ежегодный гала-концерт Prince’s Trust Gala. Мероприятие, сопредседателями которого были музыкант Лайонел Ричи и главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул, проводится под патронажем траста, учрежденного принцем Чарльзом, и имеет благотворительные цели — помощь молодежи разных стран. Гостями вечера стали Белла и Джиджи Хадид, Кейт Мосс, Карли Клосс, Лили Джеймс, Стелла Максвелл и другие.

Джиджи Хадид Белла Хадид Кейт Мосс Лили Джеймс Карли Клосс

В центре внимания оказались Белла и Джиджи Хадид. Хотя после пандемии сестры уже не раз вместе выходили на подиум, на красной ковровой дорожке светского мероприятия они позировали вдвоем впервые за долгое время. Джиджи выбрала для выхода в свет ярко-розовое платье из актуальной коллекции Valentino, вещи из которой сейчас невероятно популярны среди звезд. А вот ее сестра Белла появилась на дорожке в винтажном платье Dior, которое создал еще Ив Сен-Лоран в 1959 году.

Джиджи и Белла Хадид

Карли Клосс вышла в черном блестящем платье Elie Saab, Лили Джеймс предпочла платье Miu Miu, а Палома Эльсессер была одета в платье Gabriela Hearst с кожаными и кружевными деталями.

Палома Эльсессер Стелла Максвелл Фиби Дайневор Лиза Париджи и Лайонел Ричи Эдвард Эннинфул и Адут Акеч Имаан Хаммам Грейс Коддингтон