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Dress Code. В Нижнем Новгороде прошел светский завтрак. Среди гостей — Светлана Бондарчук, Равшана Куркова, Константин Хабенский

Dress Code. В Нижнем Новгороде прошел светский завтрак. Среди гостей — Светлана Бондарчук, Равшана Куркова, Константин Хабенский

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Светская жизнь





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Михаил Пореченков, Евгения Попова, Светлана Бондарчук, Оксана Михеева и Константин Хабенский

В эти выходные Светлана Бондарчук и Евгения Попова собрали знаменитостей на кинозавтрак в рамках фестиваля “Горький fest” в Нижнем Новгороде. Среди приглашенных были Равшана Куркова, Константин Хабенский, Юлия Хлынина, Анна Меликян, Сергей Пускепалис и другие звезды кино. Мероприятие также поддержали президент фестиваля “Горький fest” Михаил Пореченков и генеральный продюсер Оксана Михеева.

Равшана КурковаРавшана КурковаСветлана БондарчукСветлана БондарчукАнна Меликян с дочерью СашейАнна Меликян с дочерью СашейЮлия ХлынинаЮлия ХлынинаМихаил Пореченков и Константин ХабенскийМихаил Пореченков и Константин ХабенскийРавшана Куркова и Анна МеликянРавшана Куркова и Анна Меликян

Фонд Action известен своими благотворительными киноаукционами, которые проводятся уже более 10 лет. Режиссеры бесплатно снимают короткометражки, права на которые затем и продаются на аукционе. Вырученные средства затем распределяются между различными благотворительными организациями.

В Нижнем Новгороде гостям показали фильмы из коллекции благотворителей фонда, в том числе “Есть город золотой” Евгения Сангаджиева, “Толстая” Бориса Хлебникова, “Я иду к тебе” Анны Меликян, “Концерт Рахманинова” Анны Пармас и “Скелет” Оксаны Михеевой.

Сергей Пускепалис и Оксана МихееваСергей Пускепалис и Оксана МихееваКонстантин ХабенскийКонстантин ХабенскийОксана Михеева, Евгения Попова, Светлана Бондарчук и Михаил ПореченковОксана Михеева, Евгения Попова, Светлана Бондарчук и Михаил Пореченков


nadjabeschНадя Бесчетникова


Фото
Архивы пресс-служб


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