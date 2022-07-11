Dress Code. В Нижнем Новгороде прошел светский завтрак. Среди гостей — Светлана Бондарчук, Равшана Куркова, Константин Хабенский

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Михаил Пореченков, Евгения Попова, Светлана Бондарчук, Оксана Михеева и Константин Хабенский
В эти выходные Светлана Бондарчук и Евгения Попова собрали знаменитостей на кинозавтрак в рамках фестиваля “Горький fest” в Нижнем Новгороде. Среди приглашенных были Равшана Куркова, Константин Хабенский, Юлия Хлынина, Анна Меликян, Сергей Пускепалис и другие звезды кино. Мероприятие также поддержали президент фестиваля “Горький fest” Михаил Пореченков и генеральный продюсер Оксана Михеева.
Равшана КурковаСветлана БондарчукАнна Меликян с дочерью СашейЮлия ХлынинаМихаил Пореченков и Константин ХабенскийРавшана Куркова и Анна Меликян
Фонд Action известен своими благотворительными киноаукционами, которые проводятся уже более 10 лет. Режиссеры бесплатно снимают короткометражки, права на которые затем и продаются на аукционе. Вырученные средства затем распределяются между различными благотворительными организациями.
В Нижнем Новгороде гостям показали фильмы из коллекции благотворителей фонда, в том числе “Есть город золотой” Евгения Сангаджиева, “Толстая” Бориса Хлебникова, “Я иду к тебе” Анны Меликян, “Концерт Рахманинова” Анны Пармас и “Скелет” Оксаны Михеевой.
Сергей Пускепалис и Оксана МихееваКонстантин ХабенскийОксана Михеева, Евгения Попова, Светлана Бондарчук и Михаил Пореченков
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Архивы пресс-служб