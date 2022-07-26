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Dress Code. В Москве прошла презентация выставки. Среди гостей — Светлана Бондарчук, Елена Летучая, Ксения Соловьева

Dress Code. В Москве прошла презентация выставки. Среди гостей — Светлана Бондарчук, Елена Летучая, Ксения Соловьева

Светская жизнь





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Елена Летучая

Вчера в парке Горького на “Плюс Даче” состоялась коктейльная вечеринка Art Garden в честь презентации поп-ап-выставки художницы Саши Фроловой. Гостями светского мероприятия стали Светлана Бондарчук, Елена Летучая, Полина Аскери, Елена Крыгина, Маша Федорова, Ксения Соловьева, Семен Слепаков, Александр Молочников (последние двое в официальную хронику, однако, не попали) и многие другие представители столичной тусовки.

Светлана БондарчукСветлана БондарчукПолина АскериПолина АскериЕлена ЛетучаяЕлена ЛетучаяЕлена КрыгинаЕлена КрыгинаКсения СоловьеваКсения СоловьеваМаша Федорова с дочерью ВероникойМаша Федорова с дочерью Вероникой

Всеобщее внимание на выставке привлекла прозрачная и переливающаяся надувная скульптура Floris Mirabilis. 2022 (в переводе с латинского — чудесный цветок). По словам художницы, в своем творчестве она стремится создать “эффект “заворожения”.

Для гостей вечера также подготовили перформанс с живой барочной музыкой, терменвоксом, оперным пением и выступлениями артистов балета.

Ариан Романовский и Евгений ЗаболотныйАриан Романовский и Евгений ЗаболотныйМария Кравцова Мария Кравцова Илья БачуринИлья БачуринАнар ХалиловАнар ХалиловВлад ЛисовецВлад ЛисовецДарья Авратинская и Егор Корешков Дарья Авратинская и Егор Корешков Андрей ФоминАндрей ФоминСаша ФроловаСаша ФроловаАнтон ЛаврентьевАнтон ЛаврентьевРоман Прыгунов со спутницейРоман Прыгунов со спутницейПерформанс


nadjabeschНадя Бесчетникова


Фото
Архивы пресс-служб


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