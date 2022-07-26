Dress Code. В Москве прошла презентация выставки. Среди гостей — Светлана Бондарчук, Елена Летучая, Ксения Соловьева

Елена Летучая
Вчера в парке Горького на “Плюс Даче” состоялась коктейльная вечеринка Art Garden в честь презентации поп-ап-выставки художницы Саши Фроловой. Гостями светского мероприятия стали Светлана Бондарчук, Елена Летучая, Полина Аскери, Елена Крыгина, Маша Федорова, Ксения Соловьева, Семен Слепаков, Александр Молочников (последние двое в официальную хронику, однако, не попали) и многие другие представители столичной тусовки.
Светлана БондарчукПолина АскериЕлена ЛетучаяЕлена КрыгинаКсения СоловьеваМаша Федорова с дочерью Вероникой
Всеобщее внимание на выставке привлекла прозрачная и переливающаяся надувная скульптура Floris Mirabilis. 2022 (в переводе с латинского — чудесный цветок). По словам художницы, в своем творчестве она стремится создать “эффект “заворожения”.
Для гостей вечера также подготовили перформанс с живой барочной музыкой, терменвоксом, оперным пением и выступлениями артистов балета.
Ариан Романовский и Евгений ЗаболотныйМария Кравцова Илья БачуринАнар ХалиловВлад ЛисовецДарья Авратинская и Егор Корешков Андрей ФоминСаша ФроловаАнтон ЛаврентьевРоман Прыгунов со спутницей
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