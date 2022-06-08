Dress Code. В Москве прошла премьера спектакля с Ходченковой и Варнавой. Среди гостей — Ирина Горбачева, Маша Федорова, Владимир Познер

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Мария Милешкина, Алексей Жидковский, Алена Михайлова, Даниил Радлов

В Театре на Бронной прошел премьерный показ спектакля Александра Молочникова “Платонов болит” по пьесе А. П. Чехова. Первыми зрителями стали Владимир Познер, Александр Збруев, Ирина Горбачева, Александра Ребенок, Маша Федорова, Евгений Писарев, Олеся Судзиловская, Алексей Гуськов, Яна Расковалова и другие. Пришла на премьеру и актриса Алена Михайлова, которая в прошлом месяце покорила публику на Каннском кинофестивале — овации, которые устроили зрители после показа фильма Кирилла Серебренникова “Жена Чайковского”, во многом были адресованы именно исполнительнице главной роли.

Владимир Познер

Ирина Горбачева Константин Богомолов Александра Ребенок Маша Федорова Александр Молочников

В спектакле, жанр которого определен как музыкальный трагифарс, занят не менее звездный состав: Светлана Ходченкова, Виктория Толстоганова, Варвара Шмыкова, Константин Юшкевич. Играет в спектакле снова и Екатерина Варнава, с которой встречается Молочников. Варнава дебютировала на драматической сцене в 2020 году в другом спектакле Молочникова из репертуара Театра на Бронной — “Бульба. Пир”.

Светлана Ходченкова в спектакле “Платонов болит” Екатерина Варнава в спектакле “Платонов болит” Виктория Толстоганова и Константин Юшкевич в спектакле “Платонов болит” Сцена из спектакля “Платонов болит”

Для новой постановки Молочников выбрал первую драматургическую работу Чехова — эту пьесу тот написал в 18 лет во время учебы в гимназии. Ее обнаружили и опубликовали уже после смерти писателя. Так как титульный лист рукописи был утерян, то сначала произведение было известно как “Пьеса без названия”. Затем по перепискам Чехова установили, что произведение он сам называл “Безотцовщина” и “Платонов” — по имени одного из героев.

Александр Збруев Александр Яцко Алексей Гуськов Олеся Судзиловская Яна Расковалова

Евгений Писарев с дочерью Анастасией

Елена Мироненко

Светлана Меткина Алеко Надирян