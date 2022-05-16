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    Dress Code. В Москве прошла премьера спектакля “Кабаре”. Среди гостей — Юлия Меньшова и Вера Алентова, Олег Меньшиков, Евгений Миронов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Dress Code. В Москве прошла премьера спектакля "Кабаре". Среди гостей — Юлия Меньшова и Вера Алентова, Олег Меньшиков, Евгений Миронов

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    Юлия Меньшова и Вера Алентова

    В Театре наций прошел премьерный показ спектакля Евгения Писарева “Кабаре” — новой сценической вариации знаменитого мюзикла Джона Кандера по мотивам пьесы Джона Ван Друтена и романа Кристофера Ишервуда, впрочем, свою работу режиссер предпочитает называть не просто мюзиклом, а музыкальной драмой.

    Гостями стали Юлия Меньшова и Вера Алентова, Олег Меньшиков с женой Анастасией, Константин Райкин, Зельфира Трегулова, Михаил Барщевский, Николай Лебедев, Ирина Лачина, Алексей Гуськов, Алена Бабенко и другие. Присутствовал в зале и художественный руководитель театра Евгений Миронов.

    Олег Меньшиков с женой АнастасиейОлег Меньшиков с женой АнастасиейЕвгений МироновЕвгений МироновЮлия Меньшова и Вера АлентоваЮлия Меньшова и Вера АлентоваКонстантин РайкинКонстантин РайкинЗельфира ТрегуловаЗельфира ТрегуловаНиколай Лебедев и Ирина ЛачинаНиколай Лебедев и Ирина ЛачинаАлена Бабенко и Алексей ГуськовАлена Бабенко и Алексей Гуськов

    В новой постановке заняты Александра Урсуляк и Юлия Чуракова (они делят главную роль — Салли Боулз), Денис Суханов и Олег Савцов исполняют роль конферансье, а роль Клиффорда Брэдшоу досталась Сергею Кемпо.

    Спектакль переносит зрителей во времена заката Веймарской республики в Германии накануне прихода к власти нацистской партии.

    Александра Урсуляк и Мария РевякинаАлександра Урсуляк и Мария РевякинаМихаил БарщевскийМихаил БарщевскийЛариса РубальскаяЛариса РубальскаяВалерий СюткинВалерий СюткинАндрей ФоминАндрей ФоминВадим ВерникВадим ВерникМарина БрусникинаМарина БрусникинаНаталья ВдовинаНаталья ВдовинаЮлия ЧураковаЮлия Чуракова

    Поставить сегодня мюзикл “Кабаре” — это, безусловно, амбициозный шаг, ты вступаешь в невольное соревнование с великими и легендарными, которых все равно переплюнуть не удастся,

    — сказал о постановке Евгений Писарев.

    Евгений ПисаревЕвгений Писарев

    Впервые мюзикл был поставлен на Бродвее в 1966 году. Мировую известность постановке принесла экранизация Боба Фосса 1972 года с Лайзой Миннелли в главной роли. Фильм получил восемь премий “Оскар” и входит в список величайших мюзиклов в истории Голливуда.

    Спектакль "Кабаре"Спектакль “Кабаре”Спектакль "Кабаре"

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