Dress Code. В Москве прошла премьера сериала “Люся”. Среди гостей — Кристина Асмус, Данила Козловский, Нино Нинидзе

В кинотеатре “Художественный” прошел светский показ нового сериала онлайн-кинотеатра Premier — драмеди “Люся”. Режиссером проекта стал Иван Твердовский, прославившийся благодаря фильму “Класс коррекции”, а главные роли исполнили Данила Козловский, Кристина Асмус и Дарья Савельева.

Гостями премьеры стали Александр Цыпкин, Дарья Повереннова, Нино Нинидзе, Иван Макаревич и дочь Ивана Охлобыстина Евдокия с мужем Георгием Батариели.

Данила Козловский Нино Нинидзе Кристина Асмус Александр Цыпкин Дарья Повереннова и Андрей Шаронов

В центре сюжета нового сериала программист Сеня (его играет Данила Козловский), у которого не ладится семейная жизнь, а лучше всего его понимает “Люся” — голосовой помощник с искусственным интеллектом, которую он изобрел. Вскоре она становится для Сени чем-то гораздо большим.

Взаимоотношения человека и искусственного интеллекта не в первый раз переносятся на экран. Сюжет новой картины напомнит зрителям о фильме Спайка Джонза “Она” с Хоакином Фениксом. В нем герой Феникса после неудач в личной жизни также сближался с голосовым помощником Самантой (ее озвучила Скарлетт Йоханссон).

Евдокия Охлобыстина и Георгий Батариели Мария Шумакова Иван Макаревич Гор Нахапетян Денис Шведов Игорь Гаранин