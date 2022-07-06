Dress Code. В Москве прошла премьера фильма с Кристиной Асмус. Среди гостей — Виктория Лопырева, Александр Цыпкин, Наташа Королева

Виктория Лопырева

Вчера в кинотеатре “Октябрь” состоялась премьера нового фильма “Булки” с Кристиной Асмус в главной роли. Актриса сама представила фильм первым зрителям вместе с другими членами съемочной группы. Гостями премьеры стали Виктория Лопырева, которая выбралась в Москву из Дубая, Александр Цыпкин, Наташа Королева и Сергей Глушко, Люся Чеботина, Дарья Мельникова, Женя Малахова и другие знаменитости.

Кристина Асмус Сергей Глушко и Наташа Королева Виктория Лопырева Юлия Савичева Женя Малахова и Марк Богатырев Лаура Джугелия и Тоня Худякова

Создатели фильма называют его “мотивационной комедией”. В центре сюжета обычная девушка Таня из Подмосковья, которая любит печь и мечтает о собственном кафе. В попытке выйти из зоны комфорта она оказывается на Шри-Ланке, где и начинаются ее главные приключения. В широкий прокат фильм выходит 7 июля.

Дарья Мельникова DJ Грув, Марк Богатырев, Юлия Топольницкая, Кристина Асмус, Борис Дергачев и другие члены съемочной группы Александр Цыпкин Никас Сафронов Митя Фомин Люся Чеботина Юлия Топольницкая Алена Чехова