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Dress Code. В Москве прошла премьера фильма с Кристиной Асмус. Среди гостей — Виктория Лопырева, Александр Цыпкин, Наташа Королева

Dress Code. В Москве прошла премьера фильма с Кристиной Асмус. Среди гостей — Виктория Лопырева, Александр Цыпкин, Наташа Королева

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Светская жизнь





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Виктория Лопырева

Вчера в кинотеатре “Октябрь” состоялась премьера нового фильма “Булки” с Кристиной Асмус в главной роли. Актриса сама представила фильм первым зрителям вместе с другими членами съемочной группы. Гостями премьеры стали Виктория Лопырева, которая выбралась в Москву из Дубая, Александр Цыпкин, Наташа Королева и Сергей Глушко, Люся Чеботина, Дарья Мельникова, Женя Малахова и другие знаменитости.

Кристина АсмусКристина АсмусСергей Глушко и Наташа КоролеваСергей Глушко и Наташа КоролеваВиктория ЛопыреваВиктория ЛопыреваЮлия СавичеваЮлия СавичеваЖеня Малахова и Марк БогатыревЖеня Малахова и Марк БогатыревЛаура Джугелия и Тоня ХудяковаЛаура Джугелия и Тоня Худякова

Создатели фильма называют его “мотивационной комедией”. В центре сюжета обычная девушка Таня из Подмосковья, которая любит печь и мечтает о собственном кафе. В попытке выйти из зоны комфорта она оказывается на Шри-Ланке, где и начинаются ее главные приключения. В широкий прокат фильм выходит 7 июля.

Дарья МельниковаДарья МельниковаМарк Богатырев, Юлия Топольницкая, Кристина Асмус и другие члены съемочной группыDJ Грув, Марк Богатырев, Юлия Топольницкая, Кристина Асмус, Борис Дергачев и другие члены съемочной группыАлександр ЦыпкинАлександр ЦыпкинНикас СафроновНикас СафроновМитя ФоминМитя ФоминЛюся ЧеботинаЛюся ЧеботинаЮлия ТопольницкаяЮлия ТопольницкаяАлена ЧеховаАлена Чехова


nadjabeschНадя Бесчетникова


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Архивы пресс-служб


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