Dress Code. В Москве прошла премьера фильма с Кристиной Асмус. Среди гостей — Виктория Лопырева, Александр Цыпкин, Наташа Королева

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Виктория Лопырева
Вчера в кинотеатре “Октябрь” состоялась премьера нового фильма “Булки” с Кристиной Асмус в главной роли. Актриса сама представила фильм первым зрителям вместе с другими членами съемочной группы. Гостями премьеры стали Виктория Лопырева, которая выбралась в Москву из Дубая, Александр Цыпкин, Наташа Королева и Сергей Глушко, Люся Чеботина, Дарья Мельникова, Женя Малахова и другие знаменитости.
Кристина АсмусСергей Глушко и Наташа КоролеваВиктория ЛопыреваЮлия СавичеваЖеня Малахова и Марк БогатыревЛаура Джугелия и Тоня Худякова
Создатели фильма называют его “мотивационной комедией”. В центре сюжета обычная девушка Таня из Подмосковья, которая любит печь и мечтает о собственном кафе. В попытке выйти из зоны комфорта она оказывается на Шри-Ланке, где и начинаются ее главные приключения. В широкий прокат фильм выходит 7 июля.
Дарья МельниковаDJ Грув, Марк Богатырев, Юлия Топольницкая, Кристина Асмус, Борис Дергачев и другие члены съемочной группыАлександр ЦыпкинНикас СафроновМитя ФоминЛюся ЧеботинаЮлия ТопольницкаяАлена Чехова
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