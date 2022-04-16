Dress Code. В Москве прошла премьера фильма “Первый Оскар”. Среди гостей — Юлия Пересильд, Алексей Учитель, Владимир Мединский

Юлия Пересильд

В столичном кинотеатре “Художественный” прошла премьера фильма Сергея Мокрицкого “Первый Оскар”, посвященного подвигу молодых фронтовых операторов времен Великой Отечественной войны.

Гостями показа стали Юлия Пересильд, Алексей Учитель, Ирина Безрукова, Владимир Хотиненко, Татьяна Геворкян, Анна Александрова и другие. Воспользовался паузой в переговорах между Россией и Украиной возглавляющий нашу делегацию Владимир Мединский и тоже заглянул на премьеру. Публике фильм представили продюсеры Наталья Мокрицкая и Вадим Верещагин и актеры, сыгравшие в фильме, в том числе исполнители главных ролей Тихон Жизневский и Антон Момот, а также Андрей Мерзликин, Сергей Пускепалис, Василий Мищенко, Федор Лавров.

Ирина Безрукова

Владимир Мединский Юлия Пересильд Алексей Учитель с гостьей Анна Александрова Татьяна Геворкян Светлана Камынина Андрей Мерзликин с женой Анной и Сергей Пускепалис

Сценарий фильма написали Сергей Мокрицкий, Максим Бударин, Юрий Ненев. В основу сюжета легла реальная история. Снятый Ильей Копалиным и Леонидом Варламовым в рекордные сроки документальный фильм “Разгром немецких войск под Москвой” в 1943 году удостоился первого в истории “Оскара” в категории “Лучший документальный фильм” — до этого документальные фильмы на “Оскаре” не рассматривались. Кроме того, Копалин и Варламов стали первыми отечественными кинематографистами, получившими “Оскар”.

В прокат фильм выйдет 21 апреля.

Андрей Мерзликин и Тихон Жизневский Владимир Хотиненко с женой Татьяной Наталья Мокрицкая, Антон Златопольский и Вадим Верещагин Федор Лавров Александр Кибовский Ситора Алиева Юлиана Слащева Василий Мищенко