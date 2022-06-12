Dress Code. В Москве прошла премьера фильма “Главная роль”. Среди гостей — Янина Студилина, Виктория Дайнеко, Полина Аскери

Янина Студилина

В концертном зале “Барвиха Luxury Village” 11 июня состоялся премьерный показ фильма “Главная роль”, рассказывающего о закулисье актерской профессии, с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях. Мероприятие посетили многие представители светской Москвы — Виктория Дайнеко, Александр Арутюнов, Полина Аскери, Аделина Сотникова, Катерина Ковальчук, Янина Студилина, Оскар Кучера, Алика Смехова, Инна Маликова, Александр Толмацкий и другие. В широкий прокат картина выйдет 30 июня.

Аделина Сотникова Алика Смехова Янина Студилина Вера Сотникова Катерина Ковальчук

Полина Аскери

Виктория Дайнеко со спутником Александр Арутюнов Александр Толмацкий, Оскар Кучера с сыном и супругой Алена Кравец Алена Чехова Антон Богославский Вика Синицына Елизавета Моряк Инна Маликова Милана Тюльпанова Наталья Земцова