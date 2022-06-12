Dress Code. В Москве прошла премьера фильма “Главная роль”. Среди гостей — Янина Студилина, Виктория Дайнеко, Полина Аскери

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Янина Студилина
В концертном зале “Барвиха Luxury Village” 11 июня состоялся премьерный показ фильма “Главная роль”, рассказывающего о закулисье актерской профессии, с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях. Мероприятие посетили многие представители светской Москвы — Виктория Дайнеко, Александр Арутюнов, Полина Аскери, Аделина Сотникова, Катерина Ковальчук, Янина Студилина, Оскар Кучера, Алика Смехова, Инна Маликова, Александр Толмацкий и другие. В широкий прокат картина выйдет 30 июня.
Аделина СотниковаАлика СмеховаЯнина СтудилинаВера Сотникова Катерина Ковальчук
Полина Аскери
Виктория Дайнеко со спутникомАлександр АрутюновАлександр Толмацкий, Оскар Кучера с сыном и супругойАлена КравецАлена ЧеховаАнтон БогославскийВика СиницынаЕлизавета МорякИнна МаликоваМилана ТюльпановаНаталья Земцова
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