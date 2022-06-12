Культура01

Dress Code. В Москве прошла премьера фильма “Главная роль”. Среди гостей — Янина Студилина, Виктория Дайнеко, Полина Аскери

Dress Code. В Москве прошла премьера фильма "Главная роль". Среди гостей — Янина Студилина, Виктория Дайнеко, Полина Аскери

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Светская жизнь





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Янина Студилина

В концертном зале “Барвиха Luxury Village” 11 июня состоялся премьерный показ фильма “Главная роль”, рассказывающего о закулисье актерской профессии, с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях. Мероприятие посетили многие представители светской Москвы — Виктория Дайнеко, Александр Арутюнов, Полина Аскери, Аделина Сотникова, Катерина Ковальчук, Янина Студилина, Оскар Кучера, Алика Смехова, Инна Маликова, Александр Толмацкий и другие. В широкий прокат картина выйдет 30 июня.

Аделина СотниковаАделина СотниковаАлика СмеховаАлика СмеховаЯнина СтудилинаЯнина СтудилинаВера СотниковаВера Сотникова Катерина Ковальчук Катерина Ковальчук

Полина АскериПолина Аскери

Виктория Дайнеко со спутникомВиктория Дайнеко со спутникомАлександр АрутюновАлександр АрутюновАлександр Толмацкий, Оскар Кучера с сыном и супругойАлександр Толмацкий, Оскар Кучера с сыном и супругойАлена КравецАлена КравецАлена ЧеховаАлена ЧеховаАнтон БогославскийАнтон БогославскийВика СиницынаВика СиницынаЕлизавета МорякЕлизавета МорякИнна МаликоваИнна МаликоваМилана ТюльпановаМилана ТюльпановаНаталья ЗемцоваНаталья Земцова


PetelinaОльга Петелина


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