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    Dress Code. В Москве прошел спецпоказ фильма “Ника”. Среди гостей — Ольга Сутулова, Анна Михалкова, Федор Бондарчук

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Dress Code. В Москве прошел спецпоказ фильма "Ника". Среди гостей — Ольга Сутулова, Анна Михалкова, Федор Бондарчук

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    Анна Михалкова и Вита Корниенко

    В московском кинотеатре “Каро 11 Октябрь” прошел спецпоказ фильма “Ника”. Фильм представили режиссер Василиса Кузьмина, продюсеры Михаил Врубель, Федор Бондарчук и Александр Андрющенко, актеры Лиза Янковская, Анна Михалкова, Иван Фомин, Вита Корниенко и другие.

    Первыми зрителями драмы стали Аврора, Сергей Бурунов, Анна Цуканова-Котт, Юрий Быков и другие.

    Федор Бондарчук и Жора Крыжовников
    Федор Бондарчук и Жора КрыжовниковАнна Михалкова и Вита Корниенко
    Анна Михалкова и Вита Корниенко
    Василиса Кузьмина
    Василиса Кузьмина

    АврораАврораЮрий БыковЮрий БыковСергей Бурунов
    Сергей БуруновСоздатели фильма "Ника"
    Команда фильма “Ника”
    Даниил Радлов
    Даниил Радлов

    Михаил Куснирович
    Михаил Куснирович

    Сергей Сельянов
    Сергей Сельянов

    Артем Михалков
    Артем Михалков

    Анна Цуканова-Котт
    Анна Цуканова-Котт

    Иван Фоминов
    Иван Фоминов

    Среди гостей появилась и Ольга Сутулова, которая находится на последних месяцах беременности. Слухи о беременности и актрисы появились еще в январе: Ольга редко выходила в свет и прятала фигуру под свободными нарядами. Для ее супруга, актера и режиссера Евгения Стычкина, это будет уже шестой ребенок, для Ольги Сутуловой — второй. Первый сын пары, Михаил, появился на свет в 2020 году.

    Ольга Сутулова с мамой
    Ольга Сутулова с мамой

    Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает историю короткой и трагической жизни культовой советской поэтессы-вундеркинда Ники Турбиной, которая обрела известность в 8 лет, а в 27 столкнулась с кризисом, проблемами в отношениях с матерью и отсутствием вдохновения. Ее жизнь меняет знакомство с молодым человеком по имени Иван.

    Роль взрослой Ники Турбиной сыграла Лиза Янковская, роль матери Ники — Анна Михалкова. В широкий прокат картина выйдет 19 мая.

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