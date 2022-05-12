Dress Code. В Москве прошел спецпоказ фильма “Ника”. Среди гостей — Ольга Сутулова, Анна Михалкова, Федор Бондарчук

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Анна Михалкова и Вита Корниенко

В московском кинотеатре “Каро 11 Октябрь” прошел спецпоказ фильма “Ника”. Фильм представили режиссер Василиса Кузьмина, продюсеры Михаил Врубель, Федор Бондарчук и Александр Андрющенко, актеры Лиза Янковская, Анна Михалкова, Иван Фомин, Вита Корниенко и другие.

Первыми зрителями драмы стали Аврора, Сергей Бурунов, Анна Цуканова-Котт, Юрий Быков и другие.



Федор Бондарчук и Жора Крыжовников

Анна Михалкова и Вита Корниенко



Василиса Кузьмина



Аврора Юрий Быков

Сергей Бурунов

Команда фильма “Ника”



Даниил Радлов



Михаил Куснирович



Сергей Сельянов



Артем Михалков





Анна Цуканова-Котт



Иван Фоминов



Среди гостей появилась и Ольга Сутулова, которая находится на последних месяцах беременности. Слухи о беременности и актрисы появились еще в январе: Ольга редко выходила в свет и прятала фигуру под свободными нарядами. Для ее супруга, актера и режиссера Евгения Стычкина, это будет уже шестой ребенок, для Ольги Сутуловой — второй. Первый сын пары, Михаил, появился на свет в 2020 году.



Ольга Сутулова с мамой

Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает историю короткой и трагической жизни культовой советской поэтессы-вундеркинда Ники Турбиной, которая обрела известность в 8 лет, а в 27 столкнулась с кризисом, проблемами в отношениях с матерью и отсутствием вдохновения. Ее жизнь меняет знакомство с молодым человеком по имени Иван.

Роль взрослой Ники Турбиной сыграла Лиза Янковская, роль матери Ники — Анна Михалкова. В широкий прокат картина выйдет 19 мая.

