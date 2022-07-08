Dress Code. В Москве прошел модный показ. Среди гостей — Виктория Лопырева, Юлия Барановская, Зара

Елена Крыгина, Виктория Лопырева, Лина Дембикова и Митя Фомин

Вчера в рамках Российской креативной недели проект Rustrends провел в Москве модный показ “Россия. Горизонты”, в который включили образы, вдохновленные русской культурой. На подиуме зрители могли увидеть более 50 нарядов, созданных в том числе Алисой и Юлией Рубан, Игорем Чапуриным, Яной Расковаловой, Светланой Родиной и другими дизайнерами.

Гостями мероприятия стали Виктория Лопырева, которая едва успела прилететь в Москву и сразу активно включилась в столичную светскую жизнь, Юлия Барановская, Зара, Елена Крыгина и другие знаменитости.

Виктория Лопырева Юлия Барановская Зара

Елена Крыгина Иван Чуйков Митя Фомин Игорь Чапурин Лина Дембикова Липа Тетерич Светлана Родина Виктория Давыдова с мужем и сыном Даниил Берг Юлия и Алиса Рубан Артем Кривда и Мердан Бяшимов

Показ прошел в стенах Новой Третьяковки и начался с хореографического этюда от солистки Большого театра Анны Тихомировой и народного артиста РФ Руслана Скворцова под музыку победителя всероссийского конкурса молодых композиторов “Партитура” Мердана Бяшимова.

Анна Тихомирова и Руслан Скворцов Анна Тихомирова

Кроме известных дизайнеров, свои работы представили молодые локальные бренды, а также предприятия народных художественных промыслов.

Показ “Россия. Горизонты”