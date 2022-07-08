Культура0

Dress Code. В Москве прошел модный показ. Среди гостей — Виктория Лопырева, Юлия Барановская, Зара

Dress Code. В Москве прошел модный показ. Среди гостей — Виктория Лопырева, Юлия Барановская, Зара

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Светская жизнь





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Елена Крыгина, Виктория Лопырева, Лина Дембикова и Митя Фомин

Вчера в рамках Российской креативной недели проект Rustrends провел в Москве модный показ “Россия. Горизонты”, в который включили образы, вдохновленные русской культурой. На подиуме зрители могли увидеть более 50 нарядов, созданных в том числе Алисой и Юлией Рубан, Игорем Чапуриным, Яной Расковаловой, Светланой Родиной и другими дизайнерами.

Гостями мероприятия стали Виктория Лопырева, которая едва успела прилететь в Москву и сразу активно включилась в столичную светскую жизнь, Юлия Барановская, Зара, Елена Крыгина и другие знаменитости.

Виктория ЛопыреваВиктория ЛопыреваЮлия БарановскаяЮлия БарановскаяЗараЗара

Елена КрыгинаЕлена КрыгинаИван ЧуйковИван ЧуйковМитя ФоминМитя ФоминИгорь ЧапуринИгорь ЧапуринЛина ДембиковаЛина ДембиковаЛипа ТетеричЛипа ТетеричСветлана РодинаСветлана РодинаВиктория Давыдова с мужем и сыномВиктория Давыдова с мужем и сыномДаниил БергДаниил БергЮлия и Алиса РубанЮлия и Алиса РубанАртем Кривда и Мердан БяшимовАртем Кривда и Мердан Бяшимов

Показ прошел в стенах Новой Третьяковки и начался с хореографического этюда от солистки Большого театра Анны Тихомировой и народного артиста РФ Руслана Скворцова под музыку победителя всероссийского конкурса молодых композиторов “Партитура” Мердана Бяшимова.

Анна Тихомирова и Руслан СкворцовАнна Тихомирова и Руслан СкворцовАнна ТихомироваАнна Тихомирова

Кроме известных дизайнеров, свои работы представили молодые локальные бренды, а также предприятия народных художественных промыслов.

Показ "Россия. Горизонты"Показ “Россия. Горизонты”Показ "Россия. Горизонты"

Показ "Россия. Горизонты"

Показ "Россия. Горизонты"

Показ "Россия. Горизонты"

Показ "Россия. Горизонты"

Показ "Россия. Горизонты"


nadjabeschНадя Бесчетникова


Фото
Архивы пресс-служб


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