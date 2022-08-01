Dress Code. В Москве прошел фестиваль Chess & Jazz. Среди гостей — Светлана Бондарчук, Леонид Агутин, Маша Федорова, Сати Казанова

Маша Федорова и Светлана Бондарчук

В минувшие выходные в московском саду “Эрмитаж” прошел третий по счету фестиваль Chess & Jazz, на котором выступили Леонид Агутин, Антоха МС, рэпер Федук с джазовой программой и другие артисты. Гостями фестиваля стали Светлана Бондарчук, Сати Казанова с мужем Стефано Тиоцци, Варвара Шмыкова, Александр Горчилин, Маша Федорова, Ариан Романовский, Стас Круглицкий и другие.

Так как фестиваль не только про музыку, но и про шахматы, на мероприятие пришел российский гроссмейстер и вице-чемпион мира 2021 года Ян Непомнящий. По данным телеграм-канала “Антиглянец”, заглянули на вечеринку также Анна Меликян и супруга Владислава Суркова Наталья Дубовицкая.

Сергей Харченко и Светлана Бондарчук Стефано Тиоццо и Сати Казанова Аврора Александр Горчилин Даниил Радлов и Варвара Шмыкова Ян Непомнящий Ариан Романовский

Хедлайнером двухдневного фестиваля стал Леонид Агутин, и его выступления публика, похоже, ждала больше всего. Певец порадовал зрителей исполнением всех своих главных хитов, которым в зале подпевали хором.

Леонид Агутин Федук Антоха MC

Седобородый Леонид Агутин, похожий на молодого Дамблдора, с помпой закрыл “Сиреневой луной” двухдневный фестиваль Chess & Jazz в саду “Эрмитаж”. Спел все хиты, включая нетленку “Парень чернокожий”, за который на Западе в 2022 году его, конечно, разом “отменили” бы, а у нас ничего, весь зал подпевает,

— поделились впечатлениями в “Антиглянце”.

Дина Немцова и Екатерина Одинцова Анар Халилов Вероника Федорова Стас Круглицкий

Илья Бачурин Мария Кравцова Евгения Линович Марина Демченко Павел Артемьев Дарья Малыгина Катя IOWA Влад Лисовец Катя Добрякова Дмитрий Дудинский Екатерина Евстропова и Анжелика Тиманина