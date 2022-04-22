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    Dress Code. В Москве прошел “черный” показ Viva Vox. Среди гостей — Ксения Соловьева, Мария Миногарова, Елена Крыгина

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Dress Code. В Москве прошел "черный" показ Viva Vox. Среди гостей — Ксения Соловьева, Мария Миногарова, Елена Крыгина

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    Елена Крыгина

    Светская жизнь в Москве притихла, но все-таки не сошла на нет. Вчера в столице прошел показ новой осенне-зимней коллекции бренда Олега Овсиева Viva Vox. Среди гостей мероприятия были Ксения Соловьева, Мария Миногарова, Алексей Жидковский, Влад Лисовец и другие.

    Мария МиногароваМария МиногароваИнгрид ОлеринскаяИнгрид ОлеринскаяКсения СоловьеваКсения СоловьеваВлад ЛисовецВлад ЛисовецАлексей ЖидковскийАлексей ЖидковскийЕлена Крыгина

    Елена Крыгина

    Вся коллекция на этот раз была выдержана в черном цвете, хотя ранее Овсиев охотно использовал яркие цвета и крупные принты. В кулуарах сразу решили, что палитра вполне отражает мрачные настроения в индустрии глянца и моды в России. Рецензия на коллекцию в Vogue уже точно не появится — на днях стало известно, что американский Conde Nast окончательно отозвал лицензию у российских редакций и запретил издавать Vogue, Tatler, GQ и Glamour в России.

    Марина ДемченкоМарина ДемченкоОксана ОнОксана ОнЛина ДембиковаЛина ДембиковаИгорь АндреевИгорь АндреевАлексей СухаревАлексей Сухарев

    Так что Ксения Соловьева, которая была главредом Vogue, о показе теперь пишет в своем телеграм-канале.

    Сидела между Заирой Гуцериевой (которая, оказывается, училась с Овсиевым в академии Косыгина) и визажистом Леной Крыгиной — та с утра выступала в Российском экспортном центре с докладом о бедах и радостях производителей российской косметики в условиях закрытых границ,

    поделилась она, опубликовав подборку наиболее понравившихся образов.

    Есть что-то в этом весьма точное. Viva Vox вчера выдал тотально черную коллекцию: такие будут у нас осень и зима, если повезет,

    — написали в телеграм-канале “Антиглянец”.

    Показ Viva VoxПоказ Viva VoxПоказ Viva Vox

    Показ Viva Vox

    Показ Viva Vox

    Показ Viva Vox

    Показ Viva Vox

    Показ Viva Vox

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