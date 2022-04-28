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    Dress Code. В Москве после реконструкции открылся Театр на Бронной. Среди гостей — Ксения Собчак, Людмила Нарусова, Светлана Бондарчук

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Dress Code. В Москве после реконструкции открылся Театр на Бронной. Среди гостей — Ксения Собчак, Людмила Нарусова, Светлана Бондарчук

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    Константин Богомолов и Ксения Собчак

    Вчера после двухлетней реконструкции открылось историческое здание Театра на Бронной. Начинали новую страницу в истории театра спектаклем “Таня” по пьесе советского автора Алексея Арбузова, а первыми зрителями стали представители светского общества, которых в этот вечер встречал лично художественный руководитель театра Константин Богомолов.

    Поздравить его с открытием пришли жена и теща — Ксения Собчак и Людмила Нарусова. Пока этот семейный союз позировал у прессвола, в коридорах театра происходили встречи бывших: в списке приглашенных на премьеру были Светлана Бондарчук (пришла с нынешним мужем) и Федор Бондарчук (пришел без Паулины Андреевой), Полина Аскери и Борис Белоцерковский. Среди гостей также были Алена Долецкая, Сати Спивакова, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Надежда Бабкина, Снежана Георгиева и другие.

    Людмила Нарусова и Константин БогомоловЛюдмила Нарусова и Константин БогомоловКсения СобчакКсения СобчакСергей Харченко и Светлана БондарчукСергей Харченко и Светлана БондарчукСнежана ГеоргиеваСнежана ГеоргиеваАлена ДолецкаяАлена ДолецкаяКсения Соловьева и Сати СпиваковаКсения Соловьева и Сати СпиваковаФедор БондарчукФедор БондарчукКонстантин ХабенскийКонстантин ХабенскийЕвгений МирооновЕвгений МироновПолина АскериПолина АскериБорис Белоцерковский с сыномБорис Белоцерковский с сыном

    Пьеса, по которой поставлен спектакль, была написана еще в 1938 году, и ее называют одним из самых лиричных произведений той эпохи. Произведение рассказывает историю взросления и любви девушки Тани, которой приходится пережить много личных бед. Пьеса была очень популярна в советское время. Кроме театральных постановок, существует и экранизация “Тани” с Ольгой Яковлевой в главной роли. Она была снята режиссером Анатолием Эфросом, который 17 лет, начиная с конца 1960-х, работал и в Театре на Бронной.

    В новом спектакле заняты Анна Патокина, звезда фильма “Дылда” Василиса Перелыгина, Вера Майорова, Даниил Чуп, Евгения Громова и другие артисты.

    Виктор Вержбицкий и Ксения СобчакВиктор Вержбицкий и Ксения СобчакВиола и Валерий СюткиныВиола и Валерий СюткиныАлександра РебенокАлександра РебенокВиктория Шелягова и Евгений ЗаболотныйВиктория Шелягова и Евгений ЗаболотныйОльга Карпуть и Ариан РомановскийОльга Карпуть и Ариан РомановскийИрина Прохорова Ирина Прохорова Ирина КудринаИрина КудринаВадим и Яна РасковаловыВадим и Яна РасковаловыПавел ЛунгинПавел ЛунгинАлексей УчительАлексей УчительНадежда Бабкина и Елена МироненкоНадежда Бабкина и Елена МироненкоАнтон ЖелновАнтон ЖелновАлександр КибовскийАлександр Кибовский

    Премьеру и открытие театра обсуждали и в телеграм-каналах.

    На входе в свежеоткрывающийся Театр на Бронной гостей встречает сам худрук Константин Богомолов в голубой рубашке под цвет стен фойе. В зале — все, кто не уехал (или уже вернулся), и, как оказалось, таких немало, от замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова с женой и бизнесмена Бориса Белоцерковского с сыном до галеристки Полины Аскери,

    — написали в телеграм-канале “Антиглянец”.

    А вот в телеграм-канале “НеМалахов” явкой, похоже, не впечатлились.

    Что-то на открытие исторической сцены Театра на Бронной после двухлетней реконструкции пришло три калеки. Видимо, нет желающих оценить премьеру спектакля Константина Богомолова “Таня”. Народ боится увидеть голых артистов на сцене,

    — написали в телеграм-канале.

    Ян Яновский и Елена ФейгинЯн Яновский и Елена ФейгинЮлианна КарауловаЮлианна КарауловаВладимир МатецкийВладимир МатецкийИлья БачуринИлья БачуринИрина ВольскаяИрина ВольскаяДарья Донскова и Андрей КолесниковДарья Донскова и Андрей Колесников

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