Dress Code. В Москве после реконструкции открылся Театр на Бронной. Среди гостей — Ксения Собчак, Людмила Нарусова, Светлана Бондарчук

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Константин Богомолов и Ксения Собчак
Вчера после двухлетней реконструкции открылось историческое здание Театра на Бронной. Начинали новую страницу в истории театра спектаклем “Таня” по пьесе советского автора Алексея Арбузова, а первыми зрителями стали представители светского общества, которых в этот вечер встречал лично художественный руководитель театра Константин Богомолов.
Поздравить его с открытием пришли жена и теща — Ксения Собчак и Людмила Нарусова. Пока этот семейный союз позировал у прессвола, в коридорах театра происходили встречи бывших: в списке приглашенных на премьеру были Светлана Бондарчук (пришла с нынешним мужем) и Федор Бондарчук (пришел без Паулины Андреевой), Полина Аскери и Борис Белоцерковский. Среди гостей также были Алена Долецкая, Сати Спивакова, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Надежда Бабкина, Снежана Георгиева и другие.
Людмила Нарусова и Константин БогомоловКсения СобчакСергей Харченко и Светлана БондарчукСнежана ГеоргиеваАлена ДолецкаяКсения Соловьева и Сати СпиваковаФедор БондарчукКонстантин ХабенскийЕвгений МироновПолина АскериБорис Белоцерковский с сыном
Пьеса, по которой поставлен спектакль, была написана еще в 1938 году, и ее называют одним из самых лиричных произведений той эпохи. Произведение рассказывает историю взросления и любви девушки Тани, которой приходится пережить много личных бед. Пьеса была очень популярна в советское время. Кроме театральных постановок, существует и экранизация “Тани” с Ольгой Яковлевой в главной роли. Она была снята режиссером Анатолием Эфросом, который 17 лет, начиная с конца 1960-х, работал и в Театре на Бронной.
В новом спектакле заняты Анна Патокина, звезда фильма “Дылда” Василиса Перелыгина, Вера Майорова, Даниил Чуп, Евгения Громова и другие артисты.
Виктор Вержбицкий и Ксения СобчакВиола и Валерий СюткиныАлександра РебенокВиктория Шелягова и Евгений ЗаболотныйОльга Карпуть и Ариан РомановскийИрина Прохорова Ирина КудринаВадим и Яна РасковаловыПавел ЛунгинАлексей УчительНадежда Бабкина и Елена МироненкоАнтон ЖелновАлександр Кибовский
Премьеру и открытие театра обсуждали и в телеграм-каналах.
На входе в свежеоткрывающийся Театр на Бронной гостей встречает сам худрук Константин Богомолов в голубой рубашке под цвет стен фойе. В зале — все, кто не уехал (или уже вернулся), и, как оказалось, таких немало, от замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова с женой и бизнесмена Бориса Белоцерковского с сыном до галеристки Полины Аскери,
— написали в телеграм-канале “Антиглянец”.
А вот в телеграм-канале “НеМалахов” явкой, похоже, не впечатлились.
Что-то на открытие исторической сцены Театра на Бронной после двухлетней реконструкции пришло три калеки. Видимо, нет желающих оценить премьеру спектакля Константина Богомолова “Таня”. Народ боится увидеть голых артистов на сцене,
— написали в телеграм-канале.
Ян Яновский и Елена ФейгинЮлианна КарауловаВладимир МатецкийИлья БачуринИрина ВольскаяДарья Донскова и Андрей Колесников