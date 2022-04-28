Dress Code. В Москве после реконструкции открылся Театр на Бронной. Среди гостей — Ксения Собчак, Людмила Нарусова, Светлана Бондарчук

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Константин Богомолов и Ксения Собчак

Вчера после двухлетней реконструкции открылось историческое здание Театра на Бронной. Начинали новую страницу в истории театра спектаклем “Таня” по пьесе советского автора Алексея Арбузова, а первыми зрителями стали представители светского общества, которых в этот вечер встречал лично художественный руководитель театра Константин Богомолов.

Поздравить его с открытием пришли жена и теща — Ксения Собчак и Людмила Нарусова. Пока этот семейный союз позировал у прессвола, в коридорах театра происходили встречи бывших: в списке приглашенных на премьеру были Светлана Бондарчук (пришла с нынешним мужем) и Федор Бондарчук (пришел без Паулины Андреевой), Полина Аскери и Борис Белоцерковский. Среди гостей также были Алена Долецкая, Сати Спивакова, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Надежда Бабкина, Снежана Георгиева и другие.

Людмила Нарусова и Константин Богомолов Ксения Собчак Сергей Харченко и Светлана Бондарчук Снежана Георгиева Алена Долецкая Ксения Соловьева и Сати Спивакова Федор Бондарчук Константин Хабенский Евгений Миронов Полина Аскери Борис Белоцерковский с сыном

Пьеса, по которой поставлен спектакль, была написана еще в 1938 году, и ее называют одним из самых лиричных произведений той эпохи. Произведение рассказывает историю взросления и любви девушки Тани, которой приходится пережить много личных бед. Пьеса была очень популярна в советское время. Кроме театральных постановок, существует и экранизация “Тани” с Ольгой Яковлевой в главной роли. Она была снята режиссером Анатолием Эфросом, который 17 лет, начиная с конца 1960-х, работал и в Театре на Бронной.

В новом спектакле заняты Анна Патокина, звезда фильма “Дылда” Василиса Перелыгина, Вера Майорова, Даниил Чуп, Евгения Громова и другие артисты.

Виктор Вержбицкий и Ксения Собчак Виола и Валерий Сюткины Александра Ребенок Виктория Шелягова и Евгений Заболотный Ольга Карпуть и Ариан Романовский Ирина Прохорова Ирина Кудрина Вадим и Яна Расковаловы Павел Лунгин Алексей Учитель Надежда Бабкина и Елена Мироненко Антон Желнов Александр Кибовский

Премьеру и открытие театра обсуждали и в телеграм-каналах.

На входе в свежеоткрывающийся Театр на Бронной гостей встречает сам худрук Константин Богомолов в голубой рубашке под цвет стен фойе. В зале — все, кто не уехал (или уже вернулся), и, как оказалось, таких немало, от замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова с женой и бизнесмена Бориса Белоцерковского с сыном до галеристки Полины Аскери,

— написали в телеграм-канале “Антиглянец”.

А вот в телеграм-канале “НеМалахов” явкой, похоже, не впечатлились.

Что-то на открытие исторической сцены Театра на Бронной после двухлетней реконструкции пришло три калеки. Видимо, нет желающих оценить премьеру спектакля Константина Богомолова “Таня”. Народ боится увидеть голых артистов на сцене,

— написали в телеграм-канале.

Ян Яновский и Елена Фейгин Юлианна Караулова Владимир Матецкий Илья Бачурин Ирина Вольская Дарья Донскова и Андрей Колесников