Dress Code. В Москве отметили пятилетие художественной галереи. Среди гостей — Алена Долецкая, Андрей Малахов, Ольга Карпуть

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Марина Жигалова-Озкан, Наталья Опалева, Алена Долецкая, Алина Пинская
Вчера в доходном доме Исакова на Пречистенке открылась выставка “Вчера, сегодня, всегда”, приуроченная к пятилетию галереи Alina Pinsky Gallery. Поздравить хозяйку и оценить новую экспозицию пришли Андрей Малахов, Алена Долецкая, Ксения Соловьева, Диана Манасир, Полина Аскери, Аврора, Вика Газинская и Ольга Карпуть (которая недавно рассказала Spletnik, что останется в России и будет развивать бизнес КМ20).
Была среди гостей и супруга рэпера Басты Елена Вакуленко-Пинская — ее отец, бизнесмен Дмитрий Пинский, является супругом Алины Пинской, и Елена часто заглядывает на светские предпоказы выставок.
Дмитрий Пинский и Елена Вакуленко-ПинскаяАндрей Малахов и Алина ПинскаяАлена ДолецкаяДиана МанасирАриан Романовский и Ольга КарпутьКсения СоловьеваКсения ЧилингароваПолина АскериДарья ПоверенноваНаталья Лучанинова
Вика Газинская и Евгений Заболотный
Новая экспозиция “Вчера, сегодня, всегда” объединила художников разных поколений: от представителей советского нонконформизма до современных молодых художников.
Между отдельными произведениями временной разброс аж 70 лет. Работы художников, которых мы относим к советским нонконформистам, творившим, когда это было невероятно сложно, соседствуют с произведениями молодых художников, выросших в свободной, мультикультурной обстановке. Им мы прочим более счастливую судьбу. Пусть у всех все будет хорошо,
— представила новую выставку основательница и директор галереи Алина Пинская.
Илья БачуринЕвгений Маргулис с женой Анной и сыном ДанииломИрина ВольскаяМарина Жигалова-ОзканАврораЮлия АкимоваАнита Гиговская и Вадим ЯсногородскийАнна АнтимонийВасилий ЦеретелиАнтон ЖелновВиктория Полякова