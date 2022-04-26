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    Dress Code. В Москве отметили пятилетие художественной галереи. Среди гостей — Алена Долецкая, Андрей Малахов, Ольга Карпуть

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Dress Code. В Москве отметили пятилетие художественной галереи. Среди гостей — Алена Долецкая, Андрей Малахов, Ольга Карпуть

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    Марина Жигалова-Озкан, Наталья Опалева, Алена Долецкая, Алина Пинская

    Вчера в доходном доме Исакова на Пречистенке открылась выставка “Вчера, сегодня, всегда”, приуроченная к пятилетию галереи Alina Pinsky Gallery. Поздравить хозяйку и оценить новую экспозицию пришли Андрей Малахов, Алена Долецкая, Ксения Соловьева, Диана Манасир, Полина Аскери, Аврора, Вика Газинская и Ольга Карпуть (которая недавно рассказала Spletnik, что останется в России и будет развивать бизнес КМ20).

    Была среди гостей и супруга рэпера Басты Елена Вакуленко-Пинская — ее отец, бизнесмен Дмитрий Пинский, является супругом Алины Пинской, и Елена часто заглядывает на светские предпоказы выставок.

    Дмитрий Пинский и Елена Вакуленко-ПинскаяДмитрий Пинский и Елена Вакуленко-ПинскаяАндрей Малахов и Алина ПинскаяАндрей Малахов и Алина ПинскаяАлена ДолецкаяАлена ДолецкаяДиана МанасирДиана МанасирАриан Романовский и Ольга КарпутьАриан Романовский и Ольга КарпутьКсения СоловьеваКсения СоловьеваКсения ЧилингароваКсения ЧилингароваПолина АскериПолина АскериДарья ПоверенноваДарья ПоверенноваНаталья ЛучаниноваНаталья Лучанинова

    Вика Газинская и Евгений ЗаболотныйВика Газинская и Евгений Заболотный

    Новая экспозиция “Вчера, сегодня, всегда” объединила художников разных поколений: от представителей советского нонконформизма до современных молодых художников.

    Между отдельными произведениями временной разброс аж 70 лет. Работы художников, которых мы относим к советским нонконформистам, творившим, когда это было невероятно сложно, соседствуют с произведениями молодых художников, выросших в свободной, мультикультурной обстановке. Им мы прочим более счастливую судьбу. Пусть у всех все будет хорошо,

    — представила новую выставку основательница и директор галереи Алина Пинская.

    Илья БачуринИлья БачуринЕвгений Маргулис с женой Анной и сыном ДанииломЕвгений Маргулис с женой Анной и сыном ДанииломИрина ВольскаяИрина ВольскаяМарина Жигалова-ОзканМарина Жигалова-ОзканАврораАврораЮлия АкимоваЮлия АкимоваАнита Гиговская и Вадим ЯсногородскийАнита Гиговская и Вадим ЯсногородскийАнна АнтимонийАнна АнтимонийВасилий ЦеретелиВасилий ЦеретелиАнтон ЖелновАнтон ЖелновВиктория ПоляковаВиктория Полякова

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