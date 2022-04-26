Dress Code. В Москве отметили пятилетие художественной галереи. Среди гостей — Алена Долецкая, Андрей Малахов, Ольга Карпуть

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Марина Жигалова-Озкан, Наталья Опалева, Алена Долецкая, Алина Пинская

Вчера в доходном доме Исакова на Пречистенке открылась выставка “Вчера, сегодня, всегда”, приуроченная к пятилетию галереи Alina Pinsky Gallery. Поздравить хозяйку и оценить новую экспозицию пришли Андрей Малахов, Алена Долецкая, Ксения Соловьева, Диана Манасир, Полина Аскери, Аврора, Вика Газинская и Ольга Карпуть (которая недавно рассказала Spletnik, что останется в России и будет развивать бизнес КМ20).

Была среди гостей и супруга рэпера Басты Елена Вакуленко-Пинская — ее отец, бизнесмен Дмитрий Пинский, является супругом Алины Пинской, и Елена часто заглядывает на светские предпоказы выставок.

Дмитрий Пинский и Елена Вакуленко-Пинская Андрей Малахов и Алина Пинская Алена Долецкая Диана Манасир Ариан Романовский и Ольга Карпуть Ксения Соловьева Ксения Чилингарова Полина Аскери Дарья Повереннова Наталья Лучанинова

Вика Газинская и Евгений Заболотный

Новая экспозиция “Вчера, сегодня, всегда” объединила художников разных поколений: от представителей советского нонконформизма до современных молодых художников.

Между отдельными произведениями временной разброс аж 70 лет. Работы художников, которых мы относим к советским нонконформистам, творившим, когда это было невероятно сложно, соседствуют с произведениями молодых художников, выросших в свободной, мультикультурной обстановке. Им мы прочим более счастливую судьбу. Пусть у всех все будет хорошо,

— представила новую выставку основательница и директор галереи Алина Пинская.

Илья Бачурин Евгений Маргулис с женой Анной и сыном Даниилом Ирина Вольская Марина Жигалова-Озкан Аврора Юлия Акимова Анита Гиговская и Вадим Ясногородский Анна Антимоний Василий Церетели Антон Желнов Виктория Полякова