Dress Code. В Москве открылась выставка “Каникулы”. Среди гостей — Маша Федорова, Гоша Рубчинский, Вика Газинская

Среди гостей — Гоша Рубчинский, Ольга Карпуть и Ариан Романовский

В московской галерее Serene открылась выставка “Каникулы” с работами молодых авторов. Познакомиться с их творчеством пришли Маша Федорова, Ариан Романовский, Ольга Карпуть, Вика Газинская и Гоша Рубчинский, редкий гость светских мероприятий в столице.

Темой выставки стали летние впечатления, а саму выставку организаторы описали следующими словами:

Горячая кожа, сладкая вата, мороженое. <…> Комары, огороды, рассветы. <…> Шорты, сарафаны, велосипед, бег, разбитые коленки. Лето, постой!

На выставке представлены работы резидента мастерских музея “Гараж” Гаяне Аветисян, объекты жанра барочной абстракции Аркадия Петрова, фотографии Евгения Шишкина, новые работы представителя воронежской волны Михаила Добровольского, наивная живопись петербургского художника самуилла маршака и многое другое.



Александр Бланарь, Ольга Карпуть и Ирина Дзюба



Маша Федорова



Вика Газинская



Гоша Рушев



Игорь Андреев



Среди гостей — Гоша Рубчинский, Ольга Карпуть, Лука Зарьков и Ариан Романовский



Маша Федорова и Аркадий Петров



Работа самуилла маршака



Работа Якова Хомича

