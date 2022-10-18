Dress Code. В Лос-Анджелесе прошла вечеринка журнала Elle. Среди гостей — Шарлиз Терон, Хейли Бибер, Энн Хэтэуэй

Шарлиз Терон
В Лос-Анджелесе прошла вечеринка журнала Elle под названием Women in Hollywood (“Женщины в Голливуде”) в поддержку ноябрьского номера. На красную дорожку вышли Шарлиз Терон, Наоми Уоттс, Оливия Уайлд, Сигурни Уивер, Сидни Суини, Энн Хэтэуэй, Хейли Бибер и другие.
На мероприятии собрались звезды, которые появились на обложках журнала в этом году, а также влиятельные представители модной и киноиндустрии. На вечеринке Сигурни Уивер произнесла речь, в которой высказалась против принятого в США закона о запрете абортов и призвала женщин бороться за свои права.
Наоми Уоттс
Шарлиз Терон
Энн Хэтэуэй
Оливия Уайлд
Сигурни Уивер
Кристен Белл
Хейли Бибер
Сидни Суини
Оливия Калпо
Минди Калинг
Мод Апатоу
Ариана ДеБос
Фото
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