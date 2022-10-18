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Dress Code. В Лос-Анджелесе прошла вечеринка журнала Elle. Среди гостей — Шарлиз Терон, Хейли Бибер, Энн Хэтэуэй

Dress Code. В Лос-Анджелесе прошла вечеринка журнала Elle. Среди гостей — Шарлиз Терон, Хейли Бибер, Энн Хэтэуэй

Красная дорожка





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Шарлиз Терон

В Лос-Анджелесе прошла вечеринка журнала Elle под названием Women in Hollywood (“Женщины в Голливуде”) в поддержку ноябрьского номера. На красную дорожку вышли Шарлиз Терон, Наоми Уоттс, Оливия Уайлд, Сигурни Уивер, Сидни Суини, Энн Хэтэуэй, Хейли Бибер и другие.

На мероприятии собрались звезды, которые появились на обложках журнала в этом году, а также влиятельные представители модной и киноиндустрии. На вечеринке Сигурни Уивер произнесла речь, в которой высказалась против принятого в США закона о запрете абортов и призвала женщин бороться за свои права.

Наоми Уоттс
Наоми Уоттс

Шарлиз Терон
Шарлиз Терон

Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй

Оливия Уайлд
Оливия Уайлд

Сигурни Уивер
Сигурни Уивер

Кристен Белл
Кристен Белл

Хейли Бибер
Хейли Бибер

Сидни Суини
Сидни Суини

Оливия Калпо
Оливия Калпо

Минди Калинг
Минди Калинг

Мод Апатоу
Мод Апатоу

Ариана ДеБос
Ариана ДеБос


xeniasmirnovaКсения Смирнова


Фото
GettyImages.ru


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