Dress Code. В Лос-Анджелесе прошла вечеринка журнала Elle. Среди гостей — Шарлиз Терон, Хейли Бибер, Энн Хэтэуэй

Шарлиз Терон

В Лос-Анджелесе прошла вечеринка журнала Elle под названием Women in Hollywood (“Женщины в Голливуде”) в поддержку ноябрьского номера. На красную дорожку вышли Шарлиз Терон, Наоми Уоттс, Оливия Уайлд, Сигурни Уивер, Сидни Суини, Энн Хэтэуэй, Хейли Бибер и другие.

На мероприятии собрались звезды, которые появились на обложках журнала в этом году, а также влиятельные представители модной и киноиндустрии. На вечеринке Сигурни Уивер произнесла речь, в которой высказалась против принятого в США закона о запрете абортов и призвала женщин бороться за свои права.



Наоми Уоттс



Шарлиз Терон



Энн Хэтэуэй



Оливия Уайлд



Сигурни Уивер



Кристен Белл



Хейли Бибер



Сидни Суини



Оливия Калпо



Минди Калинг



Мод Апатоу



Ариана ДеБос

