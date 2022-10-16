Dress Code. В Лос-Анджелесе прошел гала-вечер Музея киноакадемии. Среди гостей — Джулия Робертс, Селена Гомес, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
В Лос-Анджелесе 15 октября прошел второй в истории гала-вечер Музея Американской киноакадемии, открывшегося в 2021 году. Его посетили многие звезды мирового кино и другие медийные личности, среди них Джессика Честейн, Амаль и Джордж Клуни, Селена Гомес, Хейли Бибер, Кайя Гербер, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц, Джо Джонас и Софи Тернер, Гленн Клоуз, Сельма Блэр, Александра Даддарио, Ребел Уилсон.
На мероприятии были вручены премии Icon Award за вклад в развитие кинематографа (Джулии Робертс) и Visionary Award за популяризацию и продвижение кино в мировой культуре (Тильде Суинтон).
Джессика ЧестейнДжулия РобертсСелена ГомесХейли БиберАмаль и Джордж КлуниКайя ГерберБруклин Бекхэм и Никола ПельтцТильда СуинтонДжо Джонас и Софи ТернерКристина Риччи
Ребел УилсонАлександра ДаддариоНина ГарсиаМишель ЙеоНаташа ЛионнСельма БлэрГленн Клоуз
Лена ДанэмЛили КоллинзЛука Гуаданьино и Тейлор Рассел
Оливия УайлдЧон Хо Ен
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