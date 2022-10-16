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Dress Code. В Лос-Анджелесе прошел гала-вечер Музея киноакадемии. Среди гостей — Джулия Робертс, Селена Гомес, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Dress Code. В Лос-Анджелесе прошел гала-вечер Музея киноакадемии. Среди гостей — Джулия Робертс, Селена Гомес, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Красная дорожка





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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

В Лос-Анджелесе 15 октября прошел второй в истории гала-вечер Музея Американской киноакадемии, открывшегося в 2021 году. Его посетили многие звезды мирового кино и другие медийные личности, среди них Джессика Честейн, Амаль и Джордж Клуни, Селена Гомес, Хейли Бибер, Кайя Гербер, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц, Джо Джонас и Софи Тернер, Гленн Клоуз, Сельма Блэр, Александра Даддарио, Ребел Уилсон.

На мероприятии были вручены премии Icon Award за вклад в развитие кинематографа (Джулии Робертс) и Visionary Award за популяризацию и продвижение кино в мировой культуре (Тильде Суинтон).

Джессика ЧестейнДжессика ЧестейнДжулия РобертсДжулия РобертсСелена ГомесСелена ГомесХейли БиберХейли БиберАмаль и Джордж КлуниАмаль и Джордж КлуниКайя ГерберКайя ГерберБруклин Бекхэм и Никола ПельтцБруклин Бекхэм и Никола ПельтцТильда СуинтонТильда СуинтонДжо Джонас и Софи ТернерДжо Джонас и Софи ТернерКристина РиччиКристина Риччи

Ребел УилсонРебел УилсонАлександра ДаддариоАлександра ДаддариоНина ГарсиаНина ГарсиаМишель ЙеоМишель ЙеоНаташа ЛионнНаташа ЛионнСельма БлэрСельма БлэрГленн КлоузГленн Клоуз

Лена ДанэмЛена ДанэмЛили КоллинзЛили КоллинзЛука Гуаданьино и Тейлор РасселЛука Гуаданьино и Тейлор Рассел

Оливия УайлдОливия УайлдЧон Хо ЕнЧон Хо Ен


PetelinaОльга Петелина


Фото
Gettyimages.ru


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