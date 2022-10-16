Dress Code. В Лос-Анджелесе прошел гала-вечер Музея киноакадемии. Среди гостей — Джулия Робертс, Селена Гомес, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

В Лос-Анджелесе 15 октября прошел второй в истории гала-вечер Музея Американской киноакадемии, открывшегося в 2021 году. Его посетили многие звезды мирового кино и другие медийные личности, среди них Джессика Честейн, Амаль и Джордж Клуни, Селена Гомес, Хейли Бибер, Кайя Гербер, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц, Джо Джонас и Софи Тернер, Гленн Клоуз, Сельма Блэр, Александра Даддарио, Ребел Уилсон.

На мероприятии были вручены премии Icon Award за вклад в развитие кинематографа (Джулии Робертс) и Visionary Award за популяризацию и продвижение кино в мировой культуре (Тильде Суинтон).

Джессика Честейн Джулия Робертс Селена Гомес Хейли Бибер Амаль и Джордж Клуни Кайя Гербер Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Тильда Суинтон Джо Джонас и Софи Тернер Кристина Риччи

Ребел Уилсон Александра Даддарио Нина Гарсиа Мишель Йео Наташа Лионн Сельма Блэр Гленн Клоуз

Лена Данэм Лили Коллинз Лука Гуаданьино и Тейлор Рассел

Оливия Уайлд Чон Хо Ен