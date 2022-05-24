Dress Code. В Лондоне прошла церемония Prince’s Trust Awards. Среди гостей — Амаль Клуни, Джош Хартнетт, Фиби Дайневор

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Амаль Клуни
В Лондоне сегодня состоялась ежегодная церемония Prince’s Trust Awards. Она проходит под эгидой благотворительного траста, учрежденного принцем Чарльзом, — сам он тоже посетил сегодняшнее мероприятие.
Гостьей церемонии стала Амаль Клуни, которая приехала без звездного супруга Джорджа Клуни, зато в компании своей мамы Барии Аламуддин.
Амаль Клуни с матерью Барией Аламуддин
Амаль Клуни
Среди прочих знаменитых гостей — звезда “Бриджертонов” Фиби Дайневор (говорят, за кулисами принц Чарльз даже обсудил с ней сериал), экс-солистка Spice Girls Мелани Си, довольно редко выходящая в свет пара Джош Хартнетт и Тэмсин Эгертон и другие.
В рамках церемонии каждый год награждают людей и организации, которым оказывает поддержку траст принца, помогающий молодежи разных стран. В апреле гала-концерт Prince’s Trust Gala прошел в Нью-Йорке.
Принц Чарльз
Тэмсин Эгертон и Джош Хартнетт
Фиби Дайневор
Мелани Си
Фото
GettyImages.ru