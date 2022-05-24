Культура0

Dress Code. В Лондоне прошла церемония Prince’s Trust Awards. Среди гостей — Амаль Клуни, Джош Хартнетт, Фиби Дайневор

Dress Code. В Лондоне прошла церемония Prince's Trust Awards. Среди гостей — Амаль Клуни, Джош Хартнетт, Фиби Дайневор

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]

Красная дорожка





981


Амаль Клуни

В Лондоне сегодня состоялась ежегодная церемония Prince’s Trust Awards. Она проходит под эгидой благотворительного траста, учрежденного принцем Чарльзом, — сам он тоже посетил сегодняшнее мероприятие.

Гостьей церемонии стала Амаль Клуни, которая приехала без звездного супруга Джорджа Клуни, зато в компании своей мамы Барии Аламуддин.


Амаль Клуни с матерью Барией Аламуддин


Амаль Клуни

Среди прочих знаменитых гостей — звезда “Бриджертонов” Фиби Дайневор (говорят, за кулисами принц Чарльз даже обсудил с ней сериал), экс-солистка Spice Girls Мелани Си, довольно редко выходящая в свет пара Джош Хартнетт и Тэмсин Эгертон и другие.

В рамках церемонии каждый год награждают людей и организации, которым оказывает поддержку траст принца, помогающий молодежи разных стран. В апреле гала-концерт Prince’s Trust Gala прошел в Нью-Йорке.


Принц Чарльз


Тэмсин Эгертон и Джош Хартнетт


Фиби Дайневор


Мелани Си


Doroshevich_RitaМаргарита Дорошевич


Фото
GettyImages.ru


Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.