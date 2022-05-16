Dress Code. В Лас-Вегасе прошла церемония Billboard Music Awards. Среди гостей — Хайди Клум, Меган Фокс, Кайли Дженнер, Кара Делевинь

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

Вчера в Лас-Вегасе прошла церемония вручения музыкальной премии Billboard Music Awards. Гостями мероприятия стали Хайди Клум и Том Каулитц, Меган Фокс и Machine Gun Kelly, Кара Делевинь, Джанет Джексон, а также Кайли Дженнер и Трэвис Скотт, которые позировали фотографам вместе со своей дочерью Сторми.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Хайди Клум и Том Каулитц Трэвис Скотт и Кайли Дженнер с дочерью Сторми Кара Делевинь и Меган Ти Сталлион

Некоторые звезды выбрали для выхода в свет черные, но оттого не менее эффектные наряды. Так, Меган Фокс появилась в платье David Koma с открытыми плечами и аппликациями на перчатках, а Doja Cat выбрала “острый” наряд Schiaparelli. Исполнительница была одной из главных фавориток вечера, получив 14 номинаций. Домой она унесла сразу несколько наград, в том числе и как лучший артист в жанре R&B, а ее пластинка Planet Her была признана лучшим альбомом в жанре R&B.

Doja Cat

Хайди Клум выбрала желтое платье Toni Maticevski, но дополнила его черными ботфортами и перчатками. А вот Кайли Дженнер последовала другому тренду — на “анатомические” платья с реалистичными принтами частей тела или прорисовкой силуэта. Она на дорожке появилась в наряде Balmain. Джанет Джексон сделала ставку на смешение элементов классики мужского и женского гардероба в наряде Thom Browne.

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