Dress Code. В Калифорнии прошел показ Ralph Lauren. Среди гостей — Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, Сильвестр Сталлоне с женой

Дженнифер Флавин, Систин Сталлоне, Сильвестр Сталлоне и София Сталлоне

В пригороде Лос-Анджелеса Сан-Марино, Калифорния, прошел показ весенне-летней коллекции Ralph Lauren, на который заглянули звездные гости. Поддержать дизайнера пришли Дженнифер Лопес и Лили Коллинз, которые не так давно пошли под венец именно в платьях Ralph Lauren. Появились они, конечно, со своими мужьями — Беном Аффлеком и Чарли Макдауэллом, соответственно.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл

Семейный выход случился и у Сильвестра Сталлоне, с которым его жена Дженнифер Флавин еще совсем недавно собиралась разводиться. Однако затем звездная пара примирилась и теперь всем своим видом показывала, что размолвки позади. Компанию на показе им составили их дочери — Систин и София. Для пары это было первое совместное появление на светском мероприятии после воссоединения.

Дженнифер Флавин и Сильвестр Сталлоне

Кто еще заглянул на показ, смотрите в нашей фотоподборке.

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