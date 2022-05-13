Dress Code. В Калифорнии прошел круизный показ Louis Vuitton. Среди гостей — Миранда Керр, Леа Сейду, Эмма Робертс

Эмма Робертс и Миранда Керр

В Сан-Диего (Калифорния) прошел показ новой круизной коллекции Louis Vuitton. Гостями модного мероприятия стали многие знаменитые друзья и амбассадоры марки, в том числе Хлоя Грейс Морец, Леа Сейду, Миранда Керр, Эмма Робертс, Джемма Чан и другие. В списке приглашенных была и Ив Джобс, дочь знаменитого основателя Apple Стива Джобса. Девушка строит модельную карьеру и уже выходила на подиум в рамках Недели моды в Париже, но на этот раз оказалась на показе в качестве зрителя.

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На подиуме же в этот вечер можно было увидеть российскую модель Сашу Пивоварову и “девушку с золотыми ногами” — американскую модель Лорен Вассер, лишившуюся десять лет назад обеих ног из-за синдрома токсического шока, причиной которого стал обычный гигиенический тампон. После пережитого Лорен продолжила работу моделью, и ее карьера складывается вполне успешно — недавно она появилась на обложке французского Elle.

Саша Пивоварова Лорен Вассер

Николя Гескьер в новой коллекции продолжает исследовать исторический костюм — на подиуме были и вариации средневековых балахонов, и рыцарских доспехов. Прошлое дизайнер смешивает с футуризмом и “космической” модой с обилием серебристых и золотых нарядов. Многие костюмы с показа вполне органично смотрелись бы в фильмах “2001: Космическая одиссея”, “Дюна” или “Звездные войны”.

Показ Louis Vuitton