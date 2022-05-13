    В тренде

    Dress Code. В Калифорнии прошел круизный показ Louis Vuitton. Среди гостей — Миранда Керр, Леа Сейду, Эмма Робертс

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Dress Code. В Калифорнии прошел круизный показ Louis Vuitton. Среди гостей — Миранда Керр, Леа Сейду, Эмма Робертс

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    Новости моды





    2185


    Эмма Робертс и Миранда Керр

    В Сан-Диего (Калифорния) прошел показ новой круизной коллекции Louis Vuitton. Гостями модного мероприятия стали многие знаменитые друзья и амбассадоры марки, в том числе Хлоя Грейс Морец, Леа Сейду, Миранда Керр, Эмма Робертс, Джемма Чан и другие. В списке приглашенных была и Ив Джобс, дочь знаменитого основателя Apple Стива Джобса. Девушка строит модельную карьеру и уже выходила на подиум в рамках Недели моды в Париже, но на этот раз оказалась на показе в качестве зрителя.

    Леа СейдуЛеа СейдуМиранда КеррМиранда КеррХлоя Грейс МорецХлоя Грейс МорецИв ДжобсИв ДжобсФиби ДайневорФиби ДайневорЭмма РобертсЭмма РобертсМод и Айрис Апатоу, Лесли МаннМод и Айрис Апатоу, Лесли МаннДипика ПадуконеДипика ПадуконеСамара УивингСамара УивингДжемма ЧанДжемма Чан

    На подиуме же в этот вечер можно было увидеть российскую модель Сашу Пивоварову и “девушку с золотыми ногами” — американскую модель Лорен Вассер, лишившуюся десять лет назад обеих ног из-за синдрома токсического шока, причиной которого стал обычный гигиенический тампон. После пережитого Лорен продолжила работу моделью, и ее карьера складывается вполне успешно — недавно она появилась на обложке французского Elle.

    Саша ПивовароваСаша ПивовароваЛорен ВассерЛорен Вассер

    Николя Гескьер в новой коллекции продолжает исследовать исторический костюм — на подиуме были и вариации средневековых балахонов, и рыцарских доспехов. Прошлое дизайнер смешивает с футуризмом и “космической” модой с обилием серебристых и золотых нарядов. Многие костюмы с показа вполне органично смотрелись бы в фильмах “2001: Космическая одиссея”, “Дюна” или “Звездные войны”.

    Показ Louis VuittonПоказ Louis VuittonПоказ Louis Vuitton

    Показ Louis Vuitton


    nadjabeschНадя Бесчетникова


    Фото
    Gettyimages.ru


    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »