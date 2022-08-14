Dress Code. В Беверли-Хиллз прошла церемония награждения HCA TV Awards. Среди гостей — Сидни Суини, Мэнди Мур, Сара Полсон

В Беверли-Хиллз состоялась церемония вручения наград телевизионной премии Hollywood Critics Association TV Awards. Мероприятие посетили многие звезды малых и больших экранов — недавно сообщившая о своей беременности Мэнди Мур, Сидни Суини, Сара Полсон, удивившая собравшихся новой короткой стрижкой, а также Джульетт Льюис, Мелани Лински и другие.

Сара Полсон

Мэнди Мур





Сидни Суини Джульетт Льюис

Мелани Лински

Дженнифер Моррисон Конни Бриттон Хлоя Черри

Майло Вентимилья