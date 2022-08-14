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Культура03

Dress Code. В Беверли-Хиллз прошла церемония награждения HCA TV Awards. Среди гостей — Сидни Суини, Мэнди Мур, Сара Полсон

Dress Code. В Беверли-Хиллз прошла церемония награждения HCA TV Awards. Среди гостей — Сидни Суини, Мэнди Мур, Сара Полсон

Dress Code. В Беверли-Хиллз прошла церемония награждения HCA TV Awards. Среди гостей — Сидни Суини, Мэнди Мур, Сара Полсон

В Беверли-Хиллз состоялась церемония вручения наград телевизионной премии Hollywood Critics Association TV Awards. Мероприятие посетили многие звезды малых и больших экранов — недавно сообщившая о своей беременности Мэнди Мур, Сидни Суини, Сара Полсон, удивившая собравшихся новой короткой стрижкой, а также Джульетт Льюис, Мелани Лински и другие.

Сара ПолсонСара Полсон

Мэнди МурМэнди Мур

Мэнди Мур

Сидни СуиниСидни СуиниДжульетт ЛьюисДжульетт ЛьюисМелани Лински

Мелани Лински

Дженнифер МоррисонДженнифер МоррисонКонни БриттонКонни БриттонХлоя ЧерриХлоя Черри

Майло ВентимильяМайло Вентимилья

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