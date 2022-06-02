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Dress Code. Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Гоша Куценко на премьере фильма “Одна”

Dress Code. Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Гоша Куценко на премьере фильма "Одна"

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Светская жизнь





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Татьяна Навка и Дмитрий Песков

В московском кинотеатре “Октябрь” прошла премьера фильма “Одна” Дмитрия Суворова. Первыми зрителями картины стали Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Ольга Кабо, Юрий Чурсин, Жасмин, Дмитрий Хрусталев, Гоша Куценко и другие знаменитости.

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю Ларисы Савицкой, выжившей в авиакатастрофе после падения с высоты более 5 километров. Трагедия произошла в 1981 году, когда Лариса вместе с мужем возвращалась из свадебного путешествия. За 30 минут до посадки самолет развалился в небе на куски: Лариса выжила, но оказалась в непроходимой тайге.

В широкий прокат фильм выйдет 9 июня.

Татьяна Навка
Татьяна Навка

Олеся Судзиловская
Олеся Судзиловская

Ольга Кабо и Гоша Куценко
Ольга Кабо и Гоша Куценко

Юрий Чурсин
Юрий Чурсин

Жасмин
Жасмин

Егор Корешков
Егор Корешков

Виктория Дайнеко с гостем
Виктория Дайнеко с гостем

Анна Чурина
Анна Чурина

Дмитрий Хрусталев
Дмитрий Хрусталев

Анна Котова-Дерябина
Анна Котова-Дерябина

Виктор Добронравов и Никита Тарасов
Виктор Добронравов и Никита Тарасов

Алика Смехова
Алика Смехова


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Фото
Архивы пресс-служб


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