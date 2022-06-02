Dress Code. Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Гоша Куценко на премьере фильма “Одна”

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Татьяна Навка и Дмитрий Песков
В московском кинотеатре “Октябрь” прошла премьера фильма “Одна” Дмитрия Суворова. Первыми зрителями картины стали Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Ольга Кабо, Юрий Чурсин, Жасмин, Дмитрий Хрусталев, Гоша Куценко и другие знаменитости.
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю Ларисы Савицкой, выжившей в авиакатастрофе после падения с высоты более 5 километров. Трагедия произошла в 1981 году, когда Лариса вместе с мужем возвращалась из свадебного путешествия. За 30 минут до посадки самолет развалился в небе на куски: Лариса выжила, но оказалась в непроходимой тайге.
В широкий прокат фильм выйдет 9 июня.
Татьяна Навка
Олеся Судзиловская
Ольга Кабо и Гоша Куценко
Юрий Чурсин
Жасмин
Егор Корешков
Виктория Дайнеко с гостем
Анна Чурина
Дмитрий Хрусталев
Анна Котова-Дерябина
Виктор Добронравов и Никита Тарасов
Алика Смехова
Фото
Архивы пресс-служб