Dress Code. Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Гоша Куценко на премьере фильма “Одна”

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

В московском кинотеатре “Октябрь” прошла премьера фильма “Одна” Дмитрия Суворова. Первыми зрителями картины стали Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Ольга Кабо, Юрий Чурсин, Жасмин, Дмитрий Хрусталев, Гоша Куценко и другие знаменитости.

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю Ларисы Савицкой, выжившей в авиакатастрофе после падения с высоты более 5 километров. Трагедия произошла в 1981 году, когда Лариса вместе с мужем возвращалась из свадебного путешествия. За 30 минут до посадки самолет развалился в небе на куски: Лариса выжила, но оказалась в непроходимой тайге.

В широкий прокат фильм выйдет 9 июня.



Татьяна Навка



Олеся Судзиловская



Ольга Кабо и Гоша Куценко



Юрий Чурсин



Жасмин



Егор Корешков



Виктория Дайнеко с гостем



Анна Чурина



Дмитрий Хрусталев



Анна Котова-Дерябина



Виктор Добронравов и Никита Тарасов



Алика Смехова

