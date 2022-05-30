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Dress Code. Полина Гагарина, Дима Билан, МакSим на премии RU.TV

Dress Code. Полина Гагарина, Дима Билан, МакSим на премии RU.TV

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Светская жизнь





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Полина Гагарина

В Москве прошла церемония вручения музыкальной премии RU.TV. Мероприятие посетили Ольга Серябкина, Анна Asti, Полина Гагарина,  Кристина Орбакайте, Яна Рудковская, МакSим, Митя Фомин, Лена Катина и многие другие звезды.

Победителями в главных номинациях стали: Дима Билан (артист года), Владимир Пресняков (лучший певец), Ирина Дубцова (лучшая певица), Люся Чеботина (лучший старт), Мот с композицией “Август – это ты” (лучшая песня), Эмин (лучший альбом – Love is), Zivert (лучший клип – “Земля любви”), Мари Краймбрери и Звонкий (лучший дуэт).

Полина ГагаринаПолина ГагаринаПолина Гагарина

Кристина ОрбакайтеКристина ОрбакайтеИнна МаликоваИнна Маликова

Дима БиланДима Билан

МаксимМакSим

Группа "Земляне"Группа “Земляне”Группа "Фабрика"Группа “Фабрика”Катя АдушкинаКатя Адушкина

Артем и Валерия ЧекалиныАртем и Валерия Чекалины

Звонкий и Мари КраймбрериЗвонкий и Мари КраймбрериМари КраймбрериМари КраймбрериВладимир ПресняковВладимир ПресняковАнна AstiАнна AstiАнна Семенович и певица СлаваАнна Семенович и певица Слава

Лок Дог и Лев ЛещенкоЛок Дог и Лев ЛещенкоАнатолий ЦойАнатолий ЦойСтас КостюшкинСтас КостюшкинЯна РудковскаяЯна РудковскаяДмитрий Спиридонов и Лена КатинаДмитрий Спиридонов и Лена Катина

ХабибХабибМот с женой МариМот с женой МариNilettoNilettoЮркисс и Люся ЧеботинаЮркисс и Люся ЧеботинаЛюся ЧеботинаЛюся ЧеботинаДаваДаваZivertZivertОльга СерябкинаОльга СерябкинаВиктория ДайнекоВиктория ДайнекоАня ПокровАня Покров


PetelinaОльга Петелина


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