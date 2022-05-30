Dress Code. Полина Гагарина, Дима Билан, МакSим на премии RU.TV

Полина Гагарина

В Москве прошла церемония вручения музыкальной премии RU.TV. Мероприятие посетили Ольга Серябкина, Анна Asti, Полина Гагарина, Кристина Орбакайте, Яна Рудковская, МакSим, Митя Фомин, Лена Катина и многие другие звезды.

Победителями в главных номинациях стали: Дима Билан (артист года), Владимир Пресняков (лучший певец), Ирина Дубцова (лучшая певица), Люся Чеботина (лучший старт), Мот с композицией “Август – это ты” (лучшая песня), Эмин (лучший альбом – Love is), Zivert (лучший клип – “Земля любви”), Мари Краймбрери и Звонкий (лучший дуэт).

Полина Гагарина

Кристина Орбакайте Инна Маликова

Дима Билан

МакSим

Группа “Земляне” Группа “Фабрика” Катя Адушкина

Артем и Валерия Чекалины

Звонкий и Мари Краймбрери Мари Краймбрери Владимир Пресняков Анна Asti Анна Семенович и певица Слава

Лок Дог и Лев Лещенко Анатолий Цой Стас Костюшкин Яна Рудковская Дмитрий Спиридонов и Лена Катина

Хабиб Мот с женой Мари Niletto Юркисс и Люся Чеботина Люся Чеботина Дава Zivert Ольга Серябкина Виктория Дайнеко Аня Покров