Культура04

Dress Code. Ольга Свиблова, Ксения Соловьева, Алина Крюкова на аукционе в Доме творчества Переделкино

Dress Code. Ольга Свиблова, Ксения Соловьева, Алина Крюкова на аукционе в Доме творчества Переделкино

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]

Светская жизнь





2780


Ксения Соловьева

Вчера в Доме творчества Переделкино прошел 9-й благотворительный аукцион фонда Cosmoscow. Гостями мероприятия стали Ксения Соловьева, Ольга Свиблова, Маша Федорова и другие, ну а приветствовала собравшихся Маргарита Пушкина, директор-основатель ярмарки современного искусства Cosmoscow и учредитель фонда.

Маргарита ПушкинаМаргарита ПушкинаОльга СвибловаОльга СвибловаКсения Соловьева и Ясмина МуратовичКсения Соловьева и Ясмина МуратовичАлина КрюковаАлина КрюковаМаша ФедороваМаша ФедороваКсения Тараканова с детьмиКсения Тараканова с детьмиНаталья ЛучаниноваНаталья ЛучаниноваАлександр ПерепелкинАлександр ПерепелкинПавел ВардишвилиПавел Вардишвили

Ксения Соловьева в свом телеграм-канале обратила внимание на изменившийся формат мероприятия.

Каждый хозяин светского мероприятия нынче задает себе вопрос: уместно ли то, что он делает? Ярмарка Cosmoscow, которая после некоторых раздумий все же решилась провести свой 9-й благотворительный аукцион, ответила на него элегантно. Ужин black tie с рассадкой заменили форматом “воскресный аукцион на природе” в Доме творчества Переделкино — месте, которое уместно всегда,

— написала она.

Лотами аукциона стали произведения современных художников. Самой дорогой оказалась работа Кирилла Манчунского “9 окурков и ромашка” — она была продана за девять тысяч евро, а вот работа Валерия Чтака — “Художника года” Cosmoscow 2022 — ушла с торгов “всего” за три тысячи евро. В общей сложности на торгах удалось выручить более 75 тысяч евро. Средства будут распределены между художниками-участниками, студией “Новые городские художники”, которая поддерживает художников с ментальными особенностями, и самим фондом (деньги пойдут на организацию образовательных программ и закупку произведений искусства для музеев).

Ход аукционаХод аукционаЭкскурсия по выставкеЭкскурсия по выставке


nadjabeschНадя Бесчетникова


Фото
Архивы пресс-служб


Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.