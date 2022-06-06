Dress Code. Ольга Свиблова, Ксения Соловьева, Алина Крюкова на аукционе в Доме творчества Переделкино

Ксения Соловьева

Вчера в Доме творчества Переделкино прошел 9-й благотворительный аукцион фонда Cosmoscow. Гостями мероприятия стали Ксения Соловьева, Ольга Свиблова, Маша Федорова и другие, ну а приветствовала собравшихся Маргарита Пушкина, директор-основатель ярмарки современного искусства Cosmoscow и учредитель фонда.

Маргарита Пушкина Ольга Свиблова Ксения Соловьева и Ясмина Муратович Алина Крюкова Маша Федорова Ксения Тараканова с детьми Наталья Лучанинова Александр Перепелкин Павел Вардишвили

Ксения Соловьева в свом телеграм-канале обратила внимание на изменившийся формат мероприятия.

Каждый хозяин светского мероприятия нынче задает себе вопрос: уместно ли то, что он делает? Ярмарка Cosmoscow, которая после некоторых раздумий все же решилась провести свой 9-й благотворительный аукцион, ответила на него элегантно. Ужин black tie с рассадкой заменили форматом “воскресный аукцион на природе” в Доме творчества Переделкино — месте, которое уместно всегда,

— написала она.

Лотами аукциона стали произведения современных художников. Самой дорогой оказалась работа Кирилла Манчунского “9 окурков и ромашка” — она была продана за девять тысяч евро, а вот работа Валерия Чтака — “Художника года” Cosmoscow 2022 — ушла с торгов “всего” за три тысячи евро. В общей сложности на торгах удалось выручить более 75 тысяч евро. Средства будут распределены между художниками-участниками, студией “Новые городские художники”, которая поддерживает художников с ментальными особенностями, и самим фондом (деньги пойдут на организацию образовательных программ и закупку произведений искусства для музеев).

Ход аукциона Экскурсия по выставке