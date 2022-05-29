Культура03

Dress Code. Ольга Серябкина, Полина Гагарина, Алена Водонаева на музыкальной премии RU.TV

Dress Code. Ольга Серябкина, Полина Гагарина, Алена Водонаева на музыкальной премии RU.TV

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Красная дорожка





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Алена Водонаева

В Москве прошла церемония вручения музыкальной премии RU.TV. Мероприятие посетили Ольга Серябкина, Анна Asti, Полина Гагарина, Ксения Бородина, Анатолий Цой, Алена Водонаева, Кристина Орбакайте, Митя Фомин, Лена Катина и многие другие звезды.

Победителями в главных номинациях стали: Дима Билан (артист года), Владимир Пресняков (лучший певец), Ирина Дубцова (лучшая певица), Люся Чеботина (лучший старт), Мот с композицией “Август – это ты” (лучшая песня), Эмин (лучший альбом – Love is), Zivert (лучший клип – “Земля любви”), Мари Краймбрери и Звонкий (лучший дуэт).

Ксения БородинаКсения БородинаГруппа "Земляне"Группа “Земляне”Группа "Фабрика"Группа “Фабрика”Катя АдушкинаКатя АдушкинаПолина ГагаринаПолина ГагаринаПолина Гагарина

Маша ШейхМаша ШейхКристина ОрбакайтеКристина ОрбакайтеИнна МаликоваИнна МаликоваАлена ВодонаеваАлена ВодонаеваТамара КутидзеТамара КутидзеАртем и Валерия ЧекалиныАртем и Валерия ЧекалиныДима БиланДима БиланЗвонкий и Мари КраймбрериЗвонкий и Мари КраймбрериМари КраймбрериМари КраймбрериВладимир ПресняковВладимир ПресняковАнна AstiАнна AstiАнна Семенович и певица СлаваАнна Семенович и певица СлаваМаксимМаксимЛок Дог и Лев ЛещенкоЛок Дог и Лев ЛещенкоАнатолий ЦойАнатолий ЦойСтас КостюшкинСтас КостюшкинЯна РудковскаяЯна РудковскаяДмитрий Спиридонов и Лена КатинаДмитрий Спиридонов и Лена Катина

ХабибХабибМот с женой МариМот с женой МариNilettoNilettoЮркисс и Люся ЧеботинаЮркисс и Люся ЧеботинаЛюся ЧеботинаЛюся ЧеботинаДаваДаваZivertZivertОльга СерябкинаОльга СерябкинаВиктория ДайнекоВиктория ДайнекоАня ПокровАня Покров


PetelinaОльга Петелина


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