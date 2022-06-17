Dress Code. На ПМЭФ прошла вечеринка с Бастой. Среди гостей — Филипп Янковский, Дарья Повереннова

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Филипп Янковский

Вчера вечером в рамках ПМЭФ состоялась вечеринка “Газпром-Медиа Холдинга” и кинотеатра Premier, гостями которой стали Филипп Янковский, Дарья Повереннова, Надежда Стрелец, Самира Мустафаева и другие. На сцену в этот вечер вышел Баста, правда, с коротким сетом. Так, опоздавшие на полчаса админы “Антиглянца” пожаловались, что концерта почти и не увидели. Те, кто пришел вовремя, от выступления остались в восторге.

Дарья Повереннова и Андрей Шаронов Самира Мустафаева Филипп Янковский Надежда Стрелец и Сердар Камбаров

Прекрасный Баста отыграл в Планетарии на вечеринке ПМЭФ: вышел вовремя, отработал 40 минут, раскачал весь зал так, что подпевали даже изначально суровые мужички в костюмах. Явка, кстати, была 100%. Даже не знаем, перед кем пел Тимати на соседней тусовке. Но, говорят, что сегодня лучшая вечеринка форума была именно здесь,

— написали в телеграм-канале “Только никому”.

Баста

Гости мероприятия также смогли первыми увидеть новый фантастический сериал “Наследие” авторства Алексея Голубева — официальная премьера состоится только через 1,5 месяца.

Упомянутый Тимати же в этот вечер пел про “лучшие тусовки” на вечеринке Института развития интернета и VK.

Виталий Козак Евгений Шварц Алексей Голубев

Сегодня же споров о главном событии на форуме точно не возникнет — все внимание приковано к выступлению Владимира Путина. Его появления, правда, публике пришлось подождать. Начало пленарного заседания было запланировано на 15:00, но в итоге была отсрочка почти на час. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это массированными кибер-атаками на ресурсы форума (попасть в зал на выступление может лишь ограниченное число людей, так что речь Путина всегда транслируют на экранах и на ТВ).