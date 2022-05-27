Культура01

Dress Code. Милла Йовович, Нина Добрев, Кара Делевинь на гала-ужине amfAR

Dress Code. Милла Йовович, Нина Добрев, Кара Делевинь на гала-ужине amfAR

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Красная дорожка





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Милла Йовович

В отеле Cap-Eden-Roc в Антибе в рамках 75-го Каннского фестиваля прошел благотворительный гала-ужин amfAR, который ежегодно собирает самых влиятельных представителей мира кино и моды.

В этот раз гостями гала-ужина стали Милла Йовович, Мэй Маск, Кара Делевинь, Нина Добрев, Кристина Агилера, Томми Хилфигер с супругой и другие.

Ранее в Каннах прошел гала-ужин Chopard Loves Cinema, который посетили Белла Хадид, Ева Лонгория и Мэгги Джилленхол.

Милла Йовович
Милла Йовович

Мэй Маск
Мэй Маск

Кристина Агилера
Кристина Агилера

Нина Добрев
Нина Добрев

Томми Хилфигер с супругой
Томми Хилфигер с супругой

Изабель Гулар
Изабель Гулар

Петра Немцова
Петра Немцова

Шанина Шейк
Шанина Шейк

Леди Виктория Херви
Леди Виктория Херви

Коко Роша
Коко Роша

Леони Ханне
Леони Ханне

Ева Лонгория
Ева Лонгория

Фрида Аасен
Фрида Аасен

Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол

Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс

Стелла Максвелл
Стелла Максвелл

Оливия Калпо
Оливия Калпо


xeniasmirnovaКсения Смирнова


Фото
GettyImages.ru


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