Dress Code. Милла Йовович, Нина Добрев, Кара Делевинь на гала-ужине amfAR

Милла Йовович

В отеле Cap-Eden-Roc в Антибе в рамках 75-го Каннского фестиваля прошел благотворительный гала-ужин amfAR, который ежегодно собирает самых влиятельных представителей мира кино и моды.

В этот раз гостями гала-ужина стали Милла Йовович, Мэй Маск, Кара Делевинь, Нина Добрев, Кристина Агилера, Томми Хилфигер с супругой и другие.

Ранее в Каннах прошел гала-ужин Chopard Loves Cinema, который посетили Белла Хадид, Ева Лонгория и Мэгги Джилленхол.



Милла Йовович



Мэй Маск



Кристина Агилера



Нина Добрев



Томми Хилфигер с супругой



Изабель Гулар



Петра Немцова



Шанина Шейк



Леди Виктория Херви



Коко Роша



Леони Ханне



Ева Лонгория



Фрида Аасен



Кэндис Свейнпол



Ванесса Хадженс



Стелла Максвелл



Оливия Калпо

