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Dress Code. Каролин Даур, Джейкоб Элорди, Мия Реган на вечеринке в Монако

Dress Code. Каролин Даур, Джейкоб Элорди, Мия Реган на вечеринке в Монако

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Леони Ханне и Каролин Даур

В Монако прошла вечеринка швейцарского часового бренда TAG Heuer, приуроченная к гонке Гран-при “Формулы-1”, партнером которой бренд является много лет. Праздновали открытие гонки на яхте Жака Картье: мероприятие посетили Каролин Даур, Патрик Демпси, Джейкоб Элорди, Леони Ханне и другие знаменитости и инфлюэнсеры. Среди гостей была и модель Мия Реган, но без своего бойфренда Ромео Бекхэма, и начинающий дизайнер Элла Эмхофф — падчерица вице-президента США Камалы Харрис. Почетным гостем стал гонщик Макс Ферстаппен, действующий чемпион мира “Формулы-1”.

Собравшихся развлекали бельгийская певица Клэр Лаффу и диджеи, вечером гостей ждала световая инсталляция: ночное небо осветили дронами в виде фирменных очертаний часов бренда и извилистой трассы F1 в Монако.

Каролин Даур
Каролин Даур

Джейкоб Элорди
Джейкоб Элорди


Мия Реган


Патрик Демпси


Элла Эмхофф и Сэмюль Хайн


Фредерик Арно и и Макс Ферстаппен


Элис Кэри


Пэрис Хилински


Фредерик и Хелен Арно


Леони Ханне


Паола Локателли


Гостьи вечера


spletnikСплетник


Фото
Архивы пресс-служб


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