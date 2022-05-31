Dress Code. Каролин Даур, Джейкоб Элорди, Мия Реган на вечеринке в Монако

Леони Ханне и Каролин Даур

В Монако прошла вечеринка швейцарского часового бренда TAG Heuer, приуроченная к гонке Гран-при “Формулы-1”, партнером которой бренд является много лет. Праздновали открытие гонки на яхте Жака Картье: мероприятие посетили Каролин Даур, Патрик Демпси, Джейкоб Элорди, Леони Ханне и другие знаменитости и инфлюэнсеры. Среди гостей была и модель Мия Реган, но без своего бойфренда Ромео Бекхэма, и начинающий дизайнер Элла Эмхофф — падчерица вице-президента США Камалы Харрис. Почетным гостем стал гонщик Макс Ферстаппен, действующий чемпион мира “Формулы-1”.

Собравшихся развлекали бельгийская певица Клэр Лаффу и диджеи, вечером гостей ждала световая инсталляция: ночное небо осветили дронами в виде фирменных очертаний часов бренда и извилистой трассы F1 в Монако.



Каролин Даур



Джейкоб Элорди



Мия Реган





Патрик Демпси





Элла Эмхофф и Сэмюль Хайн





Фредерик Арно и и Макс Ферстаппен





Элис Кэри





Пэрис Хилински





Фредерик и Хелен Арно





Леони Ханне





Паола Локателли





Гостьи вечера

