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Dress Code. Белла Хадид, Ева Лонгория, Мэй Маск на гала-ужине в Каннах

Dress Code. Белла Хадид, Ева Лонгория, Мэй Маск на гала-ужине в Каннах

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Красная дорожка





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Белла Хадид

Во Франции продолжаются светские мероприятия в рамках 75-го Каннского фестиваля, которые собирают самых значимых гостей из мира кино и моды. Накануне в отеле Martinez прошел гала-ужин The Chopard Loves Cinema, который устроил ювелирный дом Chopard: бренд уже 25 лет является официальным партнером кинофестиваля.

На красную дорожку в этот вечер вышли Ева Лонгория, Белла Хадид, Мэй Маск, Мэгги Джилленхол, Петра Немцова, актер Питер Скарсгаард и другие.

Ранее светский ужин в Каннах посетили супермодель Наталья Водянова, Адриана Лима и другие звездные гости.


Ева Лонгория


Петра Немцова


Белла Хадид


Мэй Маск


Каролайн Шойфеле и Эммануэль Беар


Ханне Якобсен и Мадс Миккельсен


Мэгги Джилленхол


Питер Сарсгаард


Эми Джексон


Камилль Раза


spletnikСплетник


Фото
GettyImages.ru


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